Ostia, clochard polacco aggredisce passante e i militari: arrestato

È finito in manette durante la nottata di lunedì un cittadino straniero risultato senza fissa dimora che, in maniera assolutamente immotivata, si è scagliato come una furia contro un passante casualmente incrociato per le strade di Ostia ed i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti per riportare la calma dopo la segnalazione ricevuta. Catturato al termine di una colluttazione, l'esagitato si trova ora in stato di fermo.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le poche informazioni filtrate sino ad ora, si sono verificati durante la notte dello scorso lunedì 27 gennaio. Tutto ha avuto inizio con una segnalazione al numero delle emergenze. Un cittadino, infatti, aveva inoltrato una richiesta di intervento dopo essere stato aggredito per strada da un esagitato individuo. Parlando con le autorità locali, infatti, l'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da un clochard che, senza alcuna reale ragione, aveva dato in escandescenze e lo aveva attaccato, sferrandogli un violento pugno in pieno volto.

Dopo essersi ripresa dallo choc iniziale, la vittima era fortunatamente riuscita a sottrarsi alla furia del senza tetto e ad allontanarsi dalla zona per mettersi in salvo e chiedere aiuto.

Informati sui fatti, i carabinieri del comando di Ostia hanno raggiunto tempestivamente l'uomo per prestargli soccorso ed apprendere di persona quanto accaduto. Raccolta la denuncia del cittadino, hanno dunque provveduto a rintracciare il responsabile, individuato a poca distanza dal luogo in cui si trovava la vittima.

Fermato per strada, il soggetto, trovato in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha reagito con estrema violenza alla vista degli uomini in divisa. In preda alla furia, ha aggredito anche i militari, che hanno pertanto dovuto lottare a lungo con lui per riuscire ad immobilizzarlo. Alla fine gli uomini dell'Arma si sono visti costretti a ricorrere all'utilizzo dello spray urticante in dotazione per neutralizzare il violento senzatetto.

Una volta ammanettato, lo straniero è stato subito tradotto negli uffici della caserma, dove si sono svolte le pratiche di identificazione ed incriminazione. Sottoposto ad un controllo, il soggetto è risultato essere un cittadino polacco con alle spalle numerosi precedenti penali.

Accusato di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale, il clochard è finito dunque dietro le sbarre di una cella di sicurezza, dove si trova tuttora ristretto in attesa di giudizio. Prossimamente dovrà presentarsi dinanzi al gip per l'udienza di convalida.