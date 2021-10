Pakistan, si sposa per amore: il padre le dà fuoco

Un padre pakistano è accusato di avere ucciso domenica le sue due figlie, i loro quattro bambini e il marito di una delle donne appiccando il fuoco alla casa in cui vivevano le vittime. Il soggetto incriminato si chiama Manzoor Hussain, mentre le due figlie si chiamavano Fauzia Bibi, 19 anni, e Khurshid Mai, 35enne. I bambini di queste ultime deceduti anch'essi nell'incendio sono stati il figlio di Fauzia, di soli quattro mesi di età, e i tre bimbi di Khurshid , di 2, 6 e 13 anni. A perire tra le fiamme è stato anche il marito 65enne di Khurshid, mentre lo sposo di Fauzia è scampato alla strage poiché, il giorno dell'incendio, lui non si trovava in quella casa.

Il fuoco ha divorato un'abitazione ubicata in un villaggio nel distretto di Muzaffargargh, nel Pakistan orientale. Mehboob Ahmad, il marito sopravvissuto, si è salvato per il fatto che, quella domenica, si trovava per motivi di lavoro in un'altra località. Proprio lui però, dopo essere tornato nel suo villaggio e avere visto l'incendio letale, ha riconosciuto il suocero Manzoor Hussain allontanarsi dall'abitazione avvolta dalle fiamme. Ahmad ha così denunciato il tutto alla polizia locale, accusando il padre delle due donne perite di avere architettato il massacro.

Secondo la testimonianza di Ahmad, Hussain avrebbe appiccato il fuoco per compiere un " delitto d'onore " e vendicarsi del fatto che sua figlia Fauzia avesse sposato il primo " per amore ". La 19enne aveva sposato infatti Mehboob circa un anno e mezzo fa rifiutando un matrimonio combinato organizzatole dal padre. Di conseguenza, Manzoor avrebbe deciso di punire con la morte Fauzia per quel gesto di ribellione verso il genitore.

Ahmad ha raccontato agli agenti un ulteriore particolare: quella domenica mattina, a fuggire dalla scena del crimine, c'era, oltre al padre delle due donne, anche Sabir Hussain, fratello di quest'ultimo. Le forze dell'ordine hanno così aperto un fascicolo a carico dei due fratelli Hussain in merito al devastante incendio e sono attualmente sulle tracce degli indagati.

La polizia pakistana, allo stesso tempo, sta provando a ricostruire come possano essersi sviluppate le fiamme e come sia stato possibile che le persone presenti allora in quella casa non siano riuscite a fuggire da quell'immobile.