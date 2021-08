Palazzina esplosa a Torino: si cerca anche un bimbo

È crollata poco prima delle 9 del mattino una palazzina di due piani a Torino, in strada del Bramafame 42, nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino. Continuano senza sosta i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco, i quali stanno cercando di salvare ed estrarre dalle macerie chiunque al momento dell'esplosione si trovasse nel palazzo.

L’edificio di due piani, situato nel quartiere Madonna di Campagna, è composto da 6 alloggi di cui 5 abitati. Gli inquilini delle case sono per lo più da cittadina di origine romena.

Incerto il numero delle persone ancora intrappolato, al momento però sono state estratte vive già tre persone. Due i feriti gravi: quello in condizioni più serie è una donna ed è stata trasportata al Centro Traumatologico Ortopedico del capoluogo piemontese mentre l'altro all'ospedale Martini. La terza persona ha fortunatamente riportato solo delle lievi escoriazioni e contusioni.

Con l'aiuto di un team Usar (urban search and rescue) e dei cinofili, gli uomini del comando di Torino avrebbero individuato anche una donna e un bambino ma mentre della prima è possibile sentire la voce, del secondo ancora non c'è traccia. A chiamare i soccorsi, ancora intrappolata tra mattoni e travi di legno è stata proprio la mamma di questo bimbo di 4 anni. Non viene escluso, inoltre, che possa esserci sotto le macerie anche una terza persona.

Le cause del crollo sono ancora da accertare ma sembrerebbe essere stata causata da una esplosione. Per verificarne i motivi è presente sul posto un nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco che dai primissimi riscontri avrebbe trovato un'anomalia alla caldaia dell'acqua calda.