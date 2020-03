Papa Francesco: "Oggi è la domenica del pianto"

"Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto" . Così Papa Francesco, nella messa mattutina in Santa Marta trasmessa sia in diretta streaming su Vaticanews sia su Raiuno, ha rivolto un pensiero alle vittime del coronavirus, ai suoi familiari e a chi soffre o vive in solitudine questo periodo così difficile.

"Penso a tanta gente che piange, gente isolata, in quarantena, gli anziani soli, i ricoverati, le persone nelle terapie intensive, genitori che vedono che non c'è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange" , ha detto il Santo Padre che ha aggiunto: "Anche noi nel nostro cuore li accompagniamo piangendo col pianto del Signore per tutto il suo popolo".

Non è la prima volta che Gesù piange. Era già successo che versasse lacrime per Gerusalemme e, secondo il Papa, ha pianto anche altre volte "sicuramente nell’Orto degli Ulivi". "Ma Gesù piange per amore, sempre" , aggiunge Bergoglio. La compassione di Cristo verso chi soffre è palpabile non solo attraverso i suoi occhi perché " Gesù vede con gli occhi, ma vede con il cuore ed è capace di piangere".