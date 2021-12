Parenzo e la morte di Mauro da Mantova: "Servirà da esempio"

" Spero solo che la tua storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini ". Così, senza troppi afflati di dolore, il co-conduttore della "Zanzara" David Parenzo ha ricordato su Twitter Mauro da Mantova, " vecchio complottista " scomparso ieri sera dopo aver contratto il Covid, con cui tante volte ha battagliato verbalmente sulle frequenze di Radio 24.

E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) December 28, 2021

Proprio ai microfoni della radio di Confindustria, Maurizio Buratti - questo il nome del 61enne, carrozziere di Curtatone - poche settimane fa aveva rivelato, senza alcuna remora, di essere entrato in un supermercato vicino casa pur sapendo di essere febbricitante, e per di più senza indossare la mascherina. Neppure quando gli era stata diagnosticata una polmonite bilaterale aveva rinunciato alle proprie convizioni sulla pandemia, lui convinto antivaccinista e negazionista del Covid. Alla fine si era fatto ricoverare in ospedale, spinto da Giuseppe Cruciani che temeva per la sua salute. Si era così presentato all'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona, perché - sosteneva - i medici di Mantova " sono tutti comunisti ". Ma era già troppo tardi. Dopo tre settimane in terapia intensiva, Buratti è spirato ieri. " Riposa in pace ovunque tu sia ", aggiunge Parenzo, che di recente aveva denunciato Buratti per gli insulti ricevuti - querela poi ritirata per l'aggravarsi delle condizioni di salute del mantovano.