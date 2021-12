È morto Mauro da Mantova, il no vax della Zanzara

Si chiamava Mauro Buratti, ma i più lo conoscevano come "Mauro da Mantova". A dargli notorietà erano stati i suoi interventi telefonici nel corso della trasmissione radiofonica "La Zanzara", condotta da Giuseppe Cruciani e da David Parenzo, con cui gli scontri erano continui. Le ultime zuffe verbali si erano consumate sul tema Covid. Malattia che si è rivelata fatale per il carrozziere 61enne: Buratti è morto ieri sera nella corsia di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dove era ricoverato da settimane per l'aggravarsi dell'infezione.

Buratti, che viveva a Curtatone, era un convinto negazionista della pandemia e si era rifiutato di sottoporsi al ciclo vaccinale. Non contento, si era spinto ben oltre. Proprio ai microfoni di Radio24, Buratti aveva rivelato - vantandosene - di essere entrato in un supermercato del mantovano mentre era febbricitante, per di più senza indossare la mascherina. Sempre in un supermercato, questa volta nel milanese, era stato ripreso in video da una coppia mentre vagava tra gli scaffali. Le ultime immagini del carroziere, prima che finisse in ospedale. Neppure di fronte alla polmonite bilaterale che gli era stata diagnosticata aveva rinunciato alle proprie posizioni. Tanto che, piuttosto che a Mantova, si era fatto ricoverare nel nosocomio di Borgo Trento (Verona), perché nella città virgiliana - sosteneva - " i medici sono tutti comunisti ".