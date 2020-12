Covid, l'ombra sui morti in Italia: "Così tanti? È un mistero"

Il bollettino di ieri ha registrato un tristissimo record per il nostro Paese: mai così tanti decessi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. A perdere la vita nelle ultime 24 ore sono state 993 persone, portando così il numero totale a superare quota 58mila. Cosa c'è dietro questi dati che collocano l'Italia tra i Paesi dove il Covid-19 è più letale? " Il motivo di tanti morti in Italia resta un mistero ", è il parere dell'esperto Lorenzo Richiardi. Una teoria potrebbe essere ricercata nel fatto che abbiamo una popolazione anziana, ma non basta. Solamente il Regno Unito e la Spagna hanno perdite simili alle nostre, mentre negli Stati Uniti e in Germania i numeri sono più bassi: " La letalità del Covid non è drammatica rispetto ad altre malattie, ma se riferita agli anziani diventa devastante ".

Il numero delle vittime è l'ultimo a scendere dopo i contagiati e i ricoverati. Affrontare ogni tipo di valutazione è davvero complicato, ma bisogna tener conto dell'esistenza di un ritardo tra il picco di incidenza dei casi rilevati e i deceduti: " Si può immaginare che ci sia una distanza di due o tre settimane, per cui i 993 di ieri si sarebbero ammalati a inizio novembre ". A influire molto potrebbe essere non solo il ritardo nella trasmissione dei dati, ma anche la tempestività della diagnosi: mentre nella prima fase i positivi arrivavano in ospedale in condizioni già gravi e perdevano la vita dopo pochi giorni, " ora i contagiati vengono presi in carico prima e hanno un decorso più lungo ".

"Siamo oltre il plateau"

In questo momento il professore ordinario di epidemiologia e statistica medica all'Università di Torino sta seguendo un gruppo di bambini dalla nascita ai 15 anni per rilevare la frequenza del Coronavirus o di altri problemi indotti e, con il supporto di alcuni colleghi informatici, si stanno provando dei modelli sulla diffusione del virus in Piemonte: " Se per esempio aumentasse la capacità di individuare i casi cosa succederebbe? Oppure quali chiusure risultano più influenti? ". Richiardi, nell'intervista rilasciata a La Stampa, ha fatto sapere che per quanto riguarda i nuovi casi " siamo anche oltre il plateau ", mentre per le terapie intensive " siamo ancora sul plateau ".