"Neri per sempre". L'accusa choc del sindaco Pd ai parlamentari Fdi

Una "stoccata" a Fratelli d'Italia e al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa, con quella che sotto una coltre di ironia ha tutta l'aria di essere una velata accusa di fascismo sulla base dell'abbigliamento mostrato in Parlamento nei giorni scorsi. Questo l'attacco del sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che dalla sua Pagina Facebook si è scagliata ieri contro la formazione più votata della coalizione di centrodestra alle recenti elezioni. Il primo cittadino della città toscana ha ripreso un post su Twitter di Giorgia Meloni, nella quale la leader di FdI presentava i neo-parlamentari del partito.

"Pronti a dare il massimo per restituire forza e visione alla nostra Nazione. Avanti Fratelli e Sorelle d'Italia, si inizia!", si legge nel tweet in questione pubblicato da Meloni, corredato da una fotografia che ritrae i neo-eletti di Fratelli d'Italia in giacca e cravatta per una foto istituzionale. E Barnini ha diretto la propria attenzione proprio sull'immagine, prendendo la scelta dei soggetti ritratti di indossare per l'occasione un completo nero come pretesto per attaccarli. Con un riferimento nemmeno troppo velato al fascismo. "Neri per caso o neri per sempre - ha commentato Barnini sulla propria pagina istituzionale - ma il fascismo si sa è roba superata, è solo una questione cromatica. Il patriota alla Presidenza del Senato è solo l’inizio. Buona notte e buona fortuna a tutti noi".

Tanto è bastato per innescare la polemica: una considerazione che i vertici toscani di Fratelli d'Italia hanno fatto sapere di non aver affatto gradito.