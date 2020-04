Parma, nigeriano aggredisce infermiera nel parcheggio dell'ospedale

Terribile esperienza per un'infermiera dell'ospedale Maggiore di Parma, aggredita e molestata sessualmente da un cittadino straniero mentre stava recandosi a lavoro. Presa di mira quando ancora si trovava all'interno della propria auto, la donna è fortunatamente riuscita a richiamare l'attenzione di una collega, che ha immediatamente dato l'allarme.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati all'alba di ieri, giovedì 16 aprile, intorno alle 6:50 del mattino.

La vittima era appena arrivata nei parcheggi del Maggiore e stava posteggiando la propria auto quando è finita nel mirino dell'extracomunitario. Questi ha atteso che il veicolo fosse fermo per entrare in azione. Mentre la donna stava preparandosi ad uscire dall'abitacolo, il pericoloso soggetto ha repentinamente aperto lo sportello, cogliendola di sorpresa.

Dopo aver minacciato l'infermiera, terrorizzata e sotto choc, si è quindi impossessato del denaro della sua vittima, per poi cercare di farla scendere dalla vettura e rubarle addirittura l'auto. Nel corso dell'aggressione, anche molestie sessuali, denunciate dalla donna agli inquirenti.

Malgrado la paura provata in quei momenti, la professionista è riuscita a gridare ed a chiedere aiuto, riuscendo fortunatamente a richiamare l'attenzione di una sua collega.

Quest'ultima ha subito contattato il numero unico per le emergenze per dare l'allarme, mentre lo straniero si dava alla fuga.

Accorsi sul posto, i carabinieri di Parma hanno ascoltato il racconto dell'infermiera e dato avvio alle ricerche del responsabile, rintracciato in breve tempo. Il soggetto, che ancora vagava nei pressi della struttura ospedaliera, è stato arrestato e condotto negli uffici della caserma, dove si sono svolte le pratiche di identificazione ed incriminazione. Risultato essere un 24enne nigeriano pregiudicato e disoccupato, l'africano è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Parma con l'accusa di rapina e tentata violenza sessuale.