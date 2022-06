Il Parmigiano Reggiano brilla grazie a... Elon Musk

Tra i tanti prodotti nostroni amati in tutto il mondo, il Parmigiano Reggiano si conferma una punta di diamante del made in Italy. Le cifre parlano chiaro: il consorzio di tutela ha approvato il bilancio consuntivo 2021 con numeri impressionanti, il giro d’affari al consumo ha toccato i 2,7 miliardi di euro, in netto rialzo rispetto ai 2,35 miliardi del 2020. Ma non solo.

La crescita e l’appeal del Parmigiano Reggiano è in aumento esponenziale in tutto il mondo. Il valore generato alla produzione ha toccato i massimi, con 1,71 miliardi di euro contro gli 1,52 miliardi del 2020. In rialzo, inoltre, il valore totale della produzione, pari al 22,5% (57,015 milioni di euro contro i 46,54 milioni del 2020). L’utile dell’esercizio 2021 si è attestato a 76.252 euro.

Dati che ribadiscono la centralità del prodotto italiano nel mercato mondiale, nonostante i ripetuti tentativi di contraffazione. Dal “Parmesan Cheese” alle numerose imitazioni registrate in Russia e negli Stati Uniti, numerosi prodotti fake hanno assestato duri colpi alle esportazioni. Senza dimenticare le ripercussioni della crisi in Ucraina: il settore lattiero caseario sta attraversando un momento particolarmente difficile, con una minor produzione di latte e dunque di formaggio.

Come dicevamo, il Parmigiano Reggiano rappresenta un punto di riferimento in tutto il mondo e un’ulteriore dimostrazione arriva da… Elon Musk! Un sondaggio su Twitter del celebre imprenditore sudafricano ha visto brillare il prodotto nostrano. “Qual è il vostro formaggio preferito?”, la domanda posta dal Ceo di Tesla ai suoi follower, un bacino di quasi 100 milioni di persone. Ebbene, tantissimi hanno citato proprio il Parmigiano Reggiano, preferito a prodotti francesi o svizzeri. Una “consultazione” che rende merito al made in Italy e che conferma le potenzialità delle eccellenze del Belpaese.