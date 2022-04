Pasqua e Pasquetta: ecco i supermercati aperti in Italia

Chi ha deciso di sfruttare le vacanze di Pasqua per dedicarsi alle grandi spese nei supermercati dovrà fare attenzione, perché non tutte le catene terranno le saracinesche aperte in questi giorni. La polemica sull’opportunità di far lavorare i dipendenti anche nei giorni festivi è un ritornello che si ripete da anni e che pare le imprese abbiano accolto. Negli ultimi tempi, infatti, sono diminuiti i negozi della grande distribuzione che garantiscono l'apertura nelle giornate di festa comandata, soprattutto quelle di origine religiosa. Nei prossimi giorni, qualcuno ha deciso di chiudere domenica di Pasqua ma di lasciare aperto aperto nel giorno del Lunedì dell'angelo, Pasquetta. Altri, invece, ma sono la minoranza, non chiuderanno nemmeno a Pasqua, preferendo un orario di operatività ridotto.

Esselunga, tra le più importanti catene italiane con presenza prevalente nel nord Italia, ha deciso di abbassare le saracinesche di ogni suo punto vendita nel giorno di Pasqua, scegliendo tuttavia di riaprire nel giorno di Pasquetta, garantendo l'operatività completa come nei giorni feriali, dalle 8 alle 20. Una scelta condivisa anche dalla maggior parte dei supermercati Pam, che domenica 17 aprile non alzeranno le saracinesche dei loro negozi, per tornare a lavorare lunedì di Pasquetta a pieno regime. A differenza dei negozi Esselunga che seguiranno tutti il medesimo schema di aperture, i supermercati Pam/Panorama prevedono delle eccezioni locali in base alle esigenze del territorio. A Lignano, per esempio, il punto vendita resterà aperto anche nel giorno di Pasqua, anche se con chiusura anticipata, mentre a Campi Bisenzio non aprirà nemmeno a Pasquetta. Per questo motivo si consiglia di verificare gli orari di servizio dei negozi più vicini.

I supermercati Carrefour e Conad e Iper la grande I seguiranno lo schema già citati per l'Esselunga, quindi resteranno chiusi per Pasqua in ogni città per poi riaprire nel giorno di Pasquetta, seguendo l'orario tradizionale dei giorni feriali. Allo stesso modo faranno le grandi catene di discount del nostro Paese, quindi Aldi, Lidl e i negozi Md. Coop ha deciso di seguire uno schema ancora diverso, garantendo l'apertura in alcune regioni anche nel giorno i Pasqua. In particolare, in Liguria tutti i punti vendita a marchio Coop saranno aperti anche nel giorno di Pasqua, mentre in Piemonte si è deciso di aprirne solo una parte. A Pasquetta, Coop ha deciso di non aprire tutti i suoi negozi ma di sollevare la saracinesca solo nella metà di quelli della Lombardia. Restano aperti tutti i punti vendita in Liguria, fatta eccezione per gli Ipercoop e un terzo dei negozi del Piemonte.