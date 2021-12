Paura all'Abetone per una valanga dopo un fuoripista

Paura in Toscana, per una valanga che nella tarda mattinata si è staccata nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia). Inizialmente si è temuto che potessero essere state travolte alcune persone, ma fortunatamente dopo alcune verifiche è risultato un falso allarme.

Sarebbe stato un maestro di sci, passato sul posto, a provocare la valanga. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Lo sciatore, secondo quanto ha appreso l'Adnkronos dal Soccorso Alpino, si è messo subito in salvo, riuscendo a riemergere dalla neve e poi a dare l'allarme. Nella caduta avrebbe riportato lievi traumi, senza necessità di ricorrere alle cure mediche. Le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco procedono comunque, per sicurezza, a bonificare l'area interessata dalla slavina, al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone disperse.

Sul posto sono stati inviati anche gli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3 dell’elisoccorso regionale e l’elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Bologna, con a bordo personale speleo alpino fluviale, con attrezzature per ricerche in caso di valanghe.

Il primo a rassicurare tutti sul fatto che non vi fossero dispersi era stato l'assessore al Turismo, Andrea Formento, citato dal quotidiano il Tirreno.

Proprio oggi all'Abetone è in programma una riunione dell'Anci Toscana per celebrare la Giornata Internazionale della Montagna, con i primi cittadini dei comuni montani della regione riuniti per la tutela, il rilancio e lo sviluppo dei loro territori.