Dopo Cagliari, Catania: crolla un soffitto al tribunale

Ieri sera è crollato rovinosamente il soffitto in uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari di Catania. Fortunatamente il crollo è avvenuto dopo l'orario di chiusura, dentro l'ufficio non c'era nessuno. La scoperta - secondo le prime testimonianze - è stata fatta questa mattina all'orario di apertura del tribunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sono già stati avviati i controlli di sicurezza della struttura. Il cedimento è avvenuto in una stanza del terzo piano del palazzo intorno alle 19. Al momento è stata sospesa l'attività in tutto il piano.

Come a Cagliari, una tragedia sfiorata. Gli uffici sono infatti affollatissimi fino all'orario di chiusura e se il crollo fosse avvenuto qualche minuto prima, ci sarebbero state conseguenze molto più gravi.

Gli utenti social insorgono contro i pochi fondi all'edilizia in Sicilia

Alcuni utenti su Facebook hanno iniziato a postare le foto del crollo, ironizzando anche sull'accaduto. "Il peso della giustizia", scrive un utente pubblicando una foto della stanza in rovina. In effetti, sembra che ci sia stato un terremoto. Per terra si intravedono calcinacci, cartelle con chissà quali documenti importanti e addirittura un monitor.

"La speranza - dice un uomo davanti al Tribunale di Catania - è che il nuovo governo Schifani investa molti più soldi della precedente amministrazioni nell'edilizia pubblica per migliorare gli uffici, evitando così che accadano questi spiacevoli episodi".

Qualche mese fa un crollo negli uffici di Palermo

Molto spesso in Sicilia si sono verificati episodi analoghi a quello di oggi. A Palermo nel mese di giugno si sono riscontrati diversi disagi in seguito al crollo del controsoffitto al polo tecnico di via Ausonia. In quell'occasione il pavimento del polo si era allagato in seguito di una grossa perdita di acqua dalle condotte. L'enorme perdita finì per far crollare rovinosamente il controsoffitto. Nemmeno in quel caso ci furono feriti, ma i dipendenti si spaventarono molto, allertati dal segnale antincendio. A inizio novembre scorso - sempre in via Ausonia - i dipendenti comunali dovettero fare i conti con alcuni guasti e disservizi. In quell'occasione il Comune fu costretto a chiudere gli uffici per qualche giorno.