Il Pd vuole suicidarsi, Biden caccia-migranti e Piantedosi: quindi, oggi...

- Sia lode a Boris 4, la serie tv che mette alla berlina il politicamente corretto delle piattaforme tv. Dall’inclusività al gender, dai migranti alle minoranze. Sante parole: dovete vederlo.

- Ignazio La Russa è coerente e dopo non aver festeggiato il 25 aprile per decine di anni non lo farà neppure stavolta. O meglio, la celebrerà la ricorrenza in quanto seconda carica dello Stato. Ma non andrà “nei cortei per come si svolgono oggi”. Si, è vero: le piazze della Resistenza sono “qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra”. E quella “certa sinistra” è in stile studenti de La Sapienza, quelli che in nome della libertà e della democrazia protestano “contro” il diritto di parola di Fdi e Capezzone

- Il Wall Street Journal fa notare che nell’ultimo anno negli Stati Uniti sono stati arrestati 2,2 milioni di immigrati irregolari, molti dei quali - venezuelani compresi - vengono presi e rispediti al loro Paese. Notate per caso indignazione unanime nei quotidiani progressisti nostrani? No, perché alla Casa Bianca non c’è quel puzzone di Trump ma il loro beniamino Biden. Tra i due, meglio The Donald: almeno lui agli elettori aveva detto di voler fermare l’immigrazione. Sleepy Joe esattamente l’opposto

- Io, personalmente, prima di esultare per la mossa del ministro Piantedosi che ha dato mandato di sloggiare il rave party aspetterò. Voglio prima assicurarmi che alle parole seguano i fatti. Non si tratta con chi okkupa

- Il Pd che si "preoccupa" per il mandato di sgombero del Rave invece non mi sorprende. Ormai hanno deciso ufficialmente di suicidarsi. E non riescono a uscire da questo loop. Mi chiedo e domanda a Enrico Letta: ma secondo voi, gran part degli elettori - che sono prorpietari di casa e padri di famiglia - preferiscono spalleggiare quattro sfattoni al rave party o difendere un minimo di legalità?

- Non credo sia stato dato sufficiente peso alla notizia divulgata nelle scorse ore. Ovvero che gli Usa stanno predisponendo un nuovo piano strategico in cui non è escluso che gli Stati Uniti possano usare la bomba “per primi”. Ora, per carità: tutti sappiamo da che parte stanno le democrazia e dove le autocrazie. Però questa non mi pare una mossa utile a pacificare il globo. No?

- Ah: se l’avesse fatta Putin una scelta del genere (ad oggi, il loro paradigma sulla carta non cambia: bomba atomica solo a scopo difensivo), avremmo bruciato fantocci del dittatore in piazza.

- Ah 2: questa svolta “bellicista” comunque la sta facendo un presidente Usa democratico, così tanto per dire.

- Ah 3: ora che ci penso, in fondo, l’unica atomica sin qui esplosa su una città l’hanno usata proprio gli americani.

- Dieci punti per il turista americano che ha bloccato e immobilizzato la ladra rom in metro.