"Per 2mila euro? Ma siamo seri...". La Boldrini sprezzante sulla colf

Non si placano le polemiche su Laura Boldrini dopo i racconti della sua colf e dell'assistente parlamentare, che a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano hanno raccontato le loro disavventure con l'ex presidente della Camera. Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri, 30 marzo, è stato mostrato il filmato di una brevissima conversazione della Boldrini con alcuni giornalisti, in cui l'esponente del Partito democratico fa un'affermazione inopportuna rispetto a quanto dev'essere dovuto alla sua governante.

Lilia è una donna moldava che per lungo tempo ha prestato servizio a casa di Laura Boldrini. È stata al suo fianco in qualità di colf finché l'ex presidente della Camera non le ha chiesto di lavorare anche nel weekend. A quel punto, Lilia ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con la deputata del Pd, perché per lei il sabato e la domenica sono gli unici giorni che può dedicare alla famiglia e non voleva rinunciarvi. Inoltre, per sole tre ore, non era per lei conveniente spostarsi da Nettuno (dove abita) a Roma (dove vive la Boldrini). Le loro strade, quindi, si sono separate. Come accade in queste occasioni, il datore di lavoro deve sbrigare le pratiche per la liquidazione del dipendente per chiudere definitivamente il rapporto di lavoro. In questo caso si parla di 2-3mila euro che Laura Boldrini dovrebbe corrispondere a Lilia e che, dopo quasi un anno, ancora non sono stati versati. La deputata si è difesa dichiarando che non è sua la colpa ma è del Caf, che ha avuto dei ritardi.