Perché multo chi indossa la mascherina

Caro Direttore,

a pochi chilometri da Sutri c'è la bella città di Vetralla. Al tempo della più feroce minaccia del virus, nelle due città i dati erano eloquenti e tali sono stati per tutti questi mesi: nessun contagio a Sutri, due casi positivi a Vetralla.

In quei giorni, sulle porte del bel palazzo del Comune di Vetralla, si poteva vedere un semplice avviso: «Indossare l'apposita mascherina se la distanza interpersonale è minore di un metro». Null'altro, nessuna ulteriore prescrizione. Non avrei eccepito né fatto altrimenti nella città sana di Sutri di cui sono sindaco.

Erano i giorni più difficili e oggi abbiamo una situazione molto meno preoccupante e puntuali rassicurazioni di eminenti ma ignorati studiosi. Tutti scienziati incoscienti o negazionisti? Nonostante questo, la comunicazione terroristica dei giornali e delle televisioni diffonde paura, elenca i nuovi contagiati come fossero già morti. Per questo, per evitare l'irrazionale diffondersi del virus della paura, ho scritto un'ordinanza per vietare l'uso della mascherina, che non è un divieto, ma un richiamo alla ragione e al libero pensiero, cioè al pensiero libero da pregiudizi. La mia minaccia di multa a chi porta la mascherina per strada è solo un paradosso per fare riflettere sulla insensatezza della sottomissione, non imposta, ma accettata passivamente. Anche per questo richiamo le sole prescrizioni sul tema della mascherina indicate nel dpcm del 16 agosto. Ma, contemporaneamente, ricordo agli impauriti e agli smemorati il decreto legge 155 del 2005 che, dopo gli attentati terroristici islamici, vieta ogni mascheramento del volto che possa «rendere difficoltoso il riconoscimento della persona». Verum ipsum factum. Le evidenze scientifiche disponibili, fornite dall'Istituto superiore della sanità, indicano che in sei mesi l'epidemia ha prodotto 4 decessi sotto i 9 anni e nessuno tra i 10 e i 19 anni. Nessuno. Nessuno. Dobbiamo imbavagliarli tutti con le mascherine, perché non si contaminino sani tra sani?