Sbarchi, la maxi operazione: oltre 674 migranti a bordo

Quello che sta vivendo il sud Italia in queste ore è un fine settimana di fuoco, non tanto per le alte temperature ma per i numerosi sbarchi che si stanno susseguendo sulle coste meridionali del nostro Paese. Oltre 750 sono sbarcati a Lampedusa in meno di 24 ore, altri sono arrivati in Sardegna e in Calabria, altri ancora sull'isola di Marettimo. Nelle ultime ore le forze armate italiane sono state impegnate nell'ennesimo soccorso in acque Sar italiane dove, a 124 miglia dalla Calabria, è stato intercettato un peschereccio con a bordo 674 prsone. Sul posto sono intervenute tre motovedette della guardia costiera e un'unità della guardia di finanza, oltre a una nave mercantile che è stata fatta convergere sul posto. A bordo del peschereccio sono stati rinvenuti anche 5 cadaveri, che sono stati successivamente trasportati a Messina.

A dare comunicazione dello sbarco è stata la guardia costiera con una nota: " In totale sono 674 le persone tratte in salvo - alcune recuperate direttamente dall'acqua - dalle MM/VV CP323, 332 e 309, dalla PV3 della Guardia di Finanza e dalla nave mercantile Nordic - fatta dirigere anch'essa in area per l'emergenza e in seguito trasbordate su nave Diciotti della guardia costiera, presente nell'area del soccorso ". A supportare l'intera operazione è intervenuta anche un velivolo da pattugliamento marittimo P72A impiegato dalla Marina militare, che ha effettuato il primo avvistamento, e un aereo di Frontex che ha seguito l'intero evento. Tutti i migranti sono stati trasbordati sulle imbarcazioni militari italiane, che hanno fatto rotta verso i porti siciliani e calabresi per lo smistamento.