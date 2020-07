Piacenza, nella caserma degli orrori un giovane carabiniere si oppone

Continuano a far discutere i gravissimi episodi che hanno portato al sequestro della caserma di Piacenza Levante, a causa dei quali dieci carabinieri risultano indagati a vario titolo per la loro condotta illecita, eppure tra di essi c'era una "mosca bianca", un giovane restio ad accettare il "modus operandi" dei colleghi.

Le indagini, condotte dalla locale procura della Repubblica, e supportate da oltre 900 pagine di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno accertato una serie di crimini compiuti almeno a partire dallo scorso 2017. I reati contestati agli uomini dell'Arma rimasti coinvolti nella torbida vicenda di quella che è stata ribattezzata la "caserma degli orrori" sono numerosi. Si parte da arresti compiuti nella totale illegalità, cioè riuscire ad inchiodare cittadini mediante l'utilizzo di false prove, fino ad arrivare al reato di tortura e violenze commesse nei confronti di alcuni di essi.

A questi si aggiungono anche le accuse di estorsione, spaccio ed appropriazione di sostanze stupefacenti, con gravi episodi commessi anche durante le fasi emergenziali della pandemia Coronavirus. Ci sono infatti certificazioni compilate proprio da uno dei carabinieri per consentire agli spacciatori di spostarsi liberamente e andare ad acquistare droga a Milano, proprio mentre il Paese si trovava in lockdown ."Non c'è stato quasi nulla di lecito in quella caserma. Gli illeciti più gravi contestati sono stati commessi in pieno lockdown con disprezzo delle più elementari regole di cautela disposte dal governo" , ha detto ieri durante la conferenza il procuratore capo Grazia Pradella.

Complessivamente le accuse mosse ai responsabili, in seguito all'indagine di 6 mesi denominata "Odysseus", sono quelle di peculato, abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, lesioni personali aggravate, arresto illegale, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, ricettazione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella caserma di Piacenza addirittura un'orgia con tanto di escort, avvenuta all'interno dell'ufficio del comandante Marco Orlando. Cosa che emerge da alcune intercettazioni in cui due militari parlano di organizzare un evento per un collega, forse per una ricorrenza particolare. "Una serata all'interno della Caserma alla presenza di due donne, presumibilmente escort, con le quali erano stati consumati rapporti sessuali" , riferisce il gip. "Un'orgia, tenutasi addirittura all'interno dell'ufficio del Comandante Marco Orlando, dove si era creato un tale scompiglio che le pratiche erano state sparpagliate a terra" .