Pesta a morte la suocera: il corpo trovato dalla figlia

Un quarantaquattrenne di origini siciliane è stato fermato dalla polizia alla stazione di Latina. L'uomo, già noto alle forze dell'Ordine, è accusato di aver picchiato e ucciso la suocera. L'anziana, soccorsa tempestivamente e trasportata in codice rosso all'ospedale, è deceduta per via delle percosse subite. Ancora ignoto il movente del delitto.

La ricostruzione

Non sono ancora noti i dettagli dell'aggressione mortale consumatasi nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento alla periferia di Latina. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, si tratterebbe di una lite familiare sfociata nel sangue. Per certo, il delitto è avvenuto tra le mura domestiche della casa in cui abitava la vittima. La donna, di cui non sono ancora note le generalità, è stata aggredita dal compagno della figlia che l'avrebbe colpita al corpo fino a infliggerle lesioni mortali. Dopodiché l'aggressore ha tentato la fuga alla stazione di Latina dove è stato intercettato e fermato dalla polizia.

Il decesso

L'anziana è stata soccorsa dalla figlia che, rientrando a casa dal lavoro, ha trovato la madre riversa sul pavimento e con chiari segni di lesioni da trauma. A quel punto è scattata l'allerta al 118 ma, nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari e il trasporto in codice rosso presso il vicino ospedale, per la vittima non vi è stato nulla da fare. È deceduta dopo esser stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico per la rimozione di un vasto ematoma celebrale. Letali, secondo i medici, alcune lesioni provocate dalle percosse.

Chi è il presunto omicida

Il presunto omicida è un quarataquattrenne siciliano con precedenti di polizia. L'uomo, fermato qualche ora dopo essersi allontanato dal luogo del delitto, è accusato di aver picchiato e ucciso la suocera. Alle prime indagini, su di lui graverebbero gravi indizi di colpevolezza. È ancora ignoto, invece, il movente dell'aggressione. Sulla vicenda indaga la polizia di Latina.