Pioggia e neve sul Natale: ecco dove servirà l'ombrello

A poche ore da Natale e Santo Stefano arrivano le conferme: sull'Italia sarà maltempo con tanta pioggia, temporali e nevicate anche abbondanti sulle Alpi e parte degli Appennini.

Peggiora da ovest

Come mostrano le immagini del satellite, un perturbazione in arrivo da ovest sta già interessando il Nord-Ovest dove si segnalano le prime piogge. Nel corso della giornata di oggi la perturbazione si estenderà anche sulle regioni tirreniche con piogge ed acquazzoni su Liguria e alta Toscana. Qualche debole fenomeno sarà possibile anche su Lazio e Campania mentre, dal pomeriggio, saranno interessate tutte le Regioni settentrionali con la pioggia che si sposterà da ovest verso est fino a interessare il Veneto. Contemporaneamente, prime nevicate sulle Alpi ma a quote superiori ai 1.200 metri. Meteo buono al Sud e sulla Sicilia protetti dall'alta pressione.

Natale piovoso e mite

Come dicono gli esperti, maltempo più esteso e persistente interesserà gran parte d'Italia nel giorno di Natale con piogge anche intense e temporali sulla Liguria di Levante e sul versante tirrenico fino alla Campania. Possibili fenomeni intensi tra Toscana e Lazio. Nel corso della giornata estensione dei fenomeni anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Meteo migliore al Nord-ovest, gran parte dell'arco alpino e soprattutto al Sud e sulle Isole che saranno investiti da un richiamo molto mite di correnti da Libeccio e Scirocco: le temperature massime potranno toccare i 18-20 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna, valori ben superiori alle medie del periodo.

Cosa accadrà per Santo Stefano

Come avevamo scritto sul Giornale.it, il 26 dicembre è confermato l'arrivo di una seconda perturbazione atlantica che porterà nuove piogge a cominciare dal Nord-ovest e la neve sull'arco alpino. Il fronte piovoso si sposterà anche al Centro con temporali intensi e locali grandinate: la neve cadrà sugli Appennini oltre i 1.500/1.600 metri. Questa volta sarà interessato anche parte del Sud, soprattutto Campania, Basilicata e Puglia con acquazzoni sparsi. Meteo migliore ancora una volta su Calabria e Sicilia con poche occasioni per qualche pioggia e ancora clima molto mite con massime vicine ai 20 gradi.

La tendenza per Capodanno

Sebbene ci siano ancora parecchie incertezze, sembra che l'Italia possa essere interessata da un'alta pressione sub-tropicale con termometri verso l'alto, tempo stabile e clima molto mite con il gelo a due passi ma che rimarrebbe confinato ai Balcani e all'Europa dell'Est. Vista l'enorme incertezza dei modelli matematici, saranno necessari aggiornamenti nei prossimi giorni.