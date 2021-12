Natale in compagnia del maltempo: ecco dove colpirà

Natale in compagnia del maltempo: piogge in pianura e neve in montagna, è questo il responso delle ultimissime elaborazioni dei modelli meteotologici.

Anticiclone fino a giovedì

Prima di arrivare al 25 dicembre, però cerchiamo di capire da quale situazione partiamo: come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è sgombra da nubi significative a parte nubi basse e nebbie, causate dall'alta pressione, presenti sulla Valpadana orientale. Nuvolosità è presente anche tra Toscana, Umbra e Lazio ma non sono previsti fenomeni. Bel tempo e clima via via più mite al Sud e sulla Sicilia grazie alla protezione offerta dall'anticiclone. La situazione rimarrà invariata fino alla giornata di giovedì, quando masse d'aria via via più umide e temperate entreranno da ovest sul Mar Mediteranneo preludio del cambiamento meteo dei giorni successivi.

Arriva la burrasca di Natale

Come dicono gli esperti, un vortice ciclonico si inserirà sui nostri mari tra venerdì e sabato provocando un forte peggioramento tra la Vigilia e santo Stefano con piogge, acquazzoni e maltempo generalizzato sulle regioni tirreniche come Toscana, Lazio e Campania. Meteo variabile e piovoso anche al Nord con piogge in spostamento da ovest ad est e nuovo carico di neve in arrivo sulle Alpi oltre i 1300/1500 metri di quota, localmente anche più in basso. Situazione migliore al Sud e sulla Sicilia dove, però le condizioni meteo dovrebbero peggiorare nei giorni successivi. in particolare, quindi, 25 dicembre con tante nubi e piogge al Centro-Nord, maggiori spazi di sereno specie su Puglia, Calabria e Sicilia dove sarà difficile che possa piovere. Piogge sparse, invece, in Sardegna.

Il maltempo di origine atlantica, però, provocherà un aumento generalizzato delle temperature rispetto ai valori rigidi e pienamente invernali di questi giorni dove, fino a giovedì, prevarranno correnti da Nord con minime sotto lo zero al Nord e di pochi gradi al Centro-Sud. Clima più mite da giovedì quando, le massime, potranno toccare punte di 15-17 gradi al Centro-Sud, in aumento quindi rispetto alla situazione attuale.

Cosa succederà dopo

Anche se manca ancora molto, gli ultimi aggiornamenti sulla fine dell'anno vedrebbero il ritorno a condizioni di aria molto fredda in arrivo dalla Russia che farebbero crollare le temperature a partire dal 29-30 dicembre: la neve potrebbe cadere nuovamente a bassissima quota se non addiriturra in pianura. Siamo molto lontani dal formulare una previsione, si tratta infatti di una linea di tendenza dei principali centri di calcolo. Sarà bene, comunque, attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.