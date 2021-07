"Porta rispetto...". Scontro duro in tv Parenzo-De Gregorio

Sono bastati quattro giorni a David Parenzo e Concita De Gregorio per arrivare al primo scontro. I due da lunedì sono alla conduzione di In onda su La7 e fino a questo momento l'esperimento non sembra particolarmente riuscito. Tra i due non sembra esserci l'empatia e l'equilibrio, soprattutto non pare esserci l'affiatamento necessario in una conduzione di coppia. L'ha dimostrato l'ultima putata andata in onda giovedì 1 luglio, dove in più di un'occasione Concita De Gregorio ha bacchettato il suo collega, apparso quasi remissivo al cospetto dell'ex direttore de L'Unità.

La discussione in studio procedeva senza particolari scossoni con Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti, durante la quale Concita De Gregorio per ben due volte ha redarguito David Parenzo con un lapidario: " Porta rispetto ". Come una maestrina che striglia il suo alunno, l'ex direttore del quotidiano rosso per eccellenza ha gelato lo studio. Onde evitare polemiche, il giornalista non ha replicato e ha abbozzato quello che sarebbe voluto essere un sorriso di circostanza. In realtà il fastidio sul suo volto è stato più che evidente per il rimbrotto della sua collega. La trasmissione poi è andata avanti e non si è tornati sul tema. Qualcuno suppone che quella di Concita De Gregorio sia stata solo una battuta venuta male, non capita dallo studio. In realtà tutto è sembrato fuorché una battuta.

Anche perché subito dopo ecco che Concita De Gregorio ha rivolto al suo collega con un'altra esclamazione imperativa, non meno forte della prima: " Lascia parlare il sindaco ". Knock out per David Parenzo, apparso ancora una volta spiazzato dal rimbrotto della collega di conduzione, mentre lui cercava di rendere più leggera la discussione in studio. Il tentativo di Parenzo non è stato gradito dalla De Gregorio, che prima di azzittire il giornalista ha avuto un sussulto di disapprovazione.

Concita De Gregorio sembra voler prendere il timone della conduzione, relegando Parenzo a semplice comprimario. Il suo atteggiamento lascerebbe pochi dubbi e il giornalista non sembra interessato a una conduzione alla pari. Tuttavia, le stoccate della De Gregorio a lungo andare potrebbero infastidire Parenzo e a quel punto quella che ha tutta l'aria di una guerriglia in crescita potrebbe esplodere anche agli occhi del pubblico. Magari gioverebbe agli ascolti del programma, ora sofferente da quel punto di vista.