"Portata via dal cugino". Giallo sulla profuga "cacciata" dall'albergo

" Cacciata " dall'albergo in cui era stata accolta per la notte. Lo ha raccontato una profuga Ucraina in un video su TikTok che ha ottenuto più di 300mila visualizzazioni in poche ore. Ma il proprietario della struttura, un hotel di Rimini, ha smentito l'accaduto sostenendo che invece la donna sia stata prelevata dal cugino dopo un litigio violento con un'altra ospite.

Il video su TikTok

Nel video, diventato subito virale sui social, la donna racconta tra le lacrime di essere " stata cacciata " dall'albergo in cui era ospite insieme al figlioletto di 6 anni. Secondo la sua versione, il proprietario della struttura - un hotel della Riviera Riminese - l'avrebbe allontana con " il pretesto " di una discussione animata con la madre. Spiega di essersi ritrovata in strada, che le sue carte di credito non funzionano e di non avere un posto dove rifugiarsi. Infine, precisa di aver chiesto al gestore di un bar di connettersi alla rete wi-fi per poter caricare il filmato su TikTok.

La versione dell'albergatore

Il proprietario dell'albergo ha smentito l'accaduto. " E' successo tutto in maniera improvvisa . - ha raccontato all'AdnKronos - Ho dato accoglienza ai profughi, alle 2 di notte mi sono trovato all'ingresso 17 bambini con le loro mamme, non me la sono sentita di lasciarli fuori e ho aperto loro la struttura. Dal 7 marzo scorso, in due giorni, ho ospitato 140 persone in condizioni disperate. Ho saltato Pasqua, la stagione, ma questa emergenza viene prima di tutto. D'altronde, ho 45 anni ma sono cresciuto in una casa famiglia: quando si è presentata questa emergenza umanitaria, ho parlato con mia moglie e i miei 4 figli, spiegando loro che non potevamo tirarci indietro ".

L'uomo ha spiegato di essere stato informato dell'accaduto da un'altra ospite. A suo dire, la donna sarebbe stata allontanata dal cugino - che vive e lavora in Italia già da qualche anno - dopo aver litigato furentemente con una connazionale. " Quattro giorni fa è arrivata questa ragazza con altre mamme e i bambini tramite suo cugino che già vive in Italia. - ha continuato l'albergatore - Da quel che mi hanno raccontato gli altri ospiti, perché non parlo in ucraino, la sera hanno litigato tra loro in albergo, lei pare fosse ubriaca, e lo stesso cugino al mattino le ha portate via. E' stata proprio una donna che era con lei a raccontarmi di esser stata picchiata, ma immaginavo fosse una cosa tra loro che sarebbe finita lì. Il cugino ha pensato di allontanarla, probabilmente per non creare problemi in una situazione già delicata ".

