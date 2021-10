Green pass, spaccatura tra portuali e "duri" del movimento

Stefano Puzzer si è dimesso dal Coordinamento dei portuali di Trieste. Lo ha annunciato domenica mattina 17 ottobre con un post su Facebook: " In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. - ha spiegato - Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto, mia non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle, ma io l'ho preteso ".

Cosa è successo

Da leader della protesta no green pass a dimissionario del Coordinamento Clpt è un battito di ciglia. All'indomani del presidio al varco 4 del porto di Trieste, cuore della contestazione di sabato 16 ottobre, Stefano Puzzer ha deciso di lasciare l'incarico di portavoce e capo del sindacato dei portuali triestini. La decisione sarebbe maturata - a quanto pare in tempi piuttosto rapidi - dopo le tensioni di ieri pomeriggio. Dapprima l'invito ai suoi alla levata di scudi poi, l'improvviso dietrofront che ha scaldato gli animi dei presenti. " Se ho sbagliato due parole - aveva spiegato Puzzer prima di essere accerchiato dai colleghi dopo l'invito a deporre le armi - vi chiedo scusa. Non volevo dire che la battaglia è finita, ma che abbiamo vinto perché abbiamo visto tante persone qui e perché saremo ricevuti a Roma. Festeggeremo solo quando l'obbiettivo di abolire il green pass sarà raggiunto ".

La testimonianza

Tra i no pass di Trieste c'era anche Marcello, impiegato all'Agenzia delle Entrate, che ha contestato duramente l'atteggiamento attendista di Puzzer. " Stefano ha capito la nostra delusione e di avere sbagliato. - ha spiegato all'agenzia stampa Agi - Il suo mestiere non è quello di pesare le parole e poi forse era stanco" .

Marcello ha raccontato cos'è accaduto: " Quando abbiamo letto il primo comunicato in cui si annunciavo l'epilogo e si parlava di un incontro in Parlamento, abbiamo capito che Stefano era stato preso in giro perché da un incontro in Parlamento, nemmeno col Governo, non ci avrebbe ricavato nulla. - ha continuato - Dopo qualche minuto di agitazione tra noi, Stefano si è reso conto della nostra delusione e attorno a lui si è creato un capannello di gente. Gli abbiamo fatto capire che aveva sbagliato e lui onestamente ci ha chiesto scusa poi ha preso il microfono e ha detto che avrebbe cambiato il comunicato annunciando la prosecuzione del presidio ".

La spaccatura tra portuali e "duri" del movimento