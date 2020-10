Positivo al Covid il portavoce di Mattarella: "Il virus è infido"

Continua ad aumentare il numero dei contagi al Quirinale, dopo che l'allarme era scattato nei giorni scorsi in seguito alla positività al tampone naso-faringeo di uno chef in servizio nelle cucine del Palazzo: questa volta è toccato direttamente al portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vale a dire Giovanni Grasso.

Il primo caso di positività al Covid, registrato almeno due settimane fa ma divenuto di pubblico dominio solo negli ultimi giorni, aveva riguardato un dipendente delle cucine del Quirinale, collocate nel seminterrato del Palazzo. A seguito della notizia, ovviamente si erano attivati tutti i protocolli previsti in casi del genere, a partire dalla completa sanificazione degli ambienti in cui si sarebbe potuto ulteriormente trasmettere il virus e successivamente anche di quelli più frequentati dallo stesso Sergio Mattarella e dai suoi più stretti collaboratori, come le sale riunione.

Lo chef, che aveva manifestato dei sintomi di non grave entità, era stato subito posto in isolamento, e successivamente tutti gli addetti alle cucine, ed in via precauzionale lo stesso Sergio Mattarella e gli uomini e le donne del suo entourage, avevano dovuto sottoporsi agli specifici esami medici per scongiurare un'eventuale diffusione del contagio.

Secondo quanto riferito in quelle ore concitate dall'agenzia di stampa Agi, il capo dello Stato sarebbe risultato negativo e per lui non si sarebbe reso necessario alcun tipo di isolamento precauzionale. Nessun caso di positività tra i più stretti collaboratori del Presidente della Repubblica, anche se, proprio all'interno delle cucine, si sarebbero registrati ulteriori due contagi.

È di poco fa, invece, la notizia della positività al tampone naso-faringeo del portavoce di Mattarella Giovanni Grasso, che nelle scorse ore ha manifestato dei sintomi di lieve entità. "Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo" , ha spiegato il diretto interessato, come riportato da AdnKronos. "Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene, tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma" , ha rassicurato il portavoce del capo dello Stato.