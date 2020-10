Posti letto occupati nell'ospedale di Avezzano: anziani muoiono in ambulanza

In Abruzzo si muore in fila, davanti a un ospedale, in attesa che si liberi un posto letto. Due le persone decedute nelle ultime ore ad Avezzano, senza che potessero ricevere le cure degli operatori sanitari. Una donna di 79 anni, Maria Giuseppa Palma, di Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, con il Covid-19, ha perso la vita in ambulanza, dopo aver atteso per quattro ore di essere ricoverata nel reparto dedicato ai contagiati. L’ospedale è intasato e i posti letto molto spesso non si liberano per tempo. Stessa sorte per un uomo di 72 anni, che presentava problemi respiratori. Nel suo caso non c’era ancora stato un tampone che ne attestasse la positività al coronavirus, ma è morto in auto, con la moglie accanto, che implorava i sanitari di far entrare suo marito in pronto soccorso.

Vicende raccapriccianti, che confermano la precarietà dei reparti ospedalieri, andati quasi completamente in tilt con l’aumento di casi di Covid-19. I familiari della 79enne di Luco dei Marsi, intanto, hanno deciso di rivolgersi a uno studio legale, che chiederà la riesumazione della salma e l’autopsia, per far sì che la Procura apra un’inchiesta sull’incresciosa vicenda. La donna anziana viveva nella Rsa don Orione di Avezzano, diventata un focolaio con ben 102 casi di coronavirus, tra ospiti e personale, e sette decessi. Nella stessa struttura resta ricoverato il marito di Maria Giuseppa Palma, di cui la famiglia non riesce ad avere notizie precise. Le procedure sono farraginose, ma i parenti sono molto preoccupati poiché le condizioni dell’anziano non sono delle migliori.