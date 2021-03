"Potrebbe essere Denise", dalla Russia una nuova pista sul caso Pipitone

Sono passati quasi 20 anni da quando Denise Pipitone scomparve nel nulla a Mazara del Vallo. Era la mattina del 1 settembre del 2004, la bambina si trovava in strada a giocare con i cuginetti in attesa del pranzo. È la zia a vederla per l'ultima volta, pochi minuti prima delle 12. Da quel momento nessuno ha più sue notizie, nei giorni successivi furono dispiegate migliaia di forze per ritrovarla ma di lei non c'è mai più stata traccia. Col tempo è sceso il silenzio mediatico sulla scomparsa di Denise Pipitone ma sua madre non ha mai smesso di cercarla e di sperare di poterla riabbracciare. A darle man forte in questa strenua ricerca c'è il programma Chi l'ha visto, che periodicamente ripropone la sua storia. Proprio la storica trasmissione di Rai3 tornerà su questo caso nella puntata di domani, con quella che potrebbe essere una traccia, tutta da verificare, che ora potrebbe riaccendere le speranze.

Le ultime notizie su Denise Pipitone arrivano dalla Russia. A Chi l'ha visto è arrivata la segnalazione di una telespettatrice, che avrebbe seguito da Mosca la storia di una ragazza che è andata in tv per cercare i suoi genitori naturali. " Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso ", esordisce la speaker del promo del programma di Rai3 nel presentare la storia che proviene dalla Russia. " Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c'è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio ", prosegue la voce fuori campo del promo.

Piera Maggio è la mamma di Denise Pipitone e nei successivi frame le immagini delle due donne vengono messe in split per avvalorare quanto raccontato dalla telespettatrice che ha effettuato la segnalazione. " La bambina viene trovata in un parco nel 2005 e oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto ", conclude la speaker. In questi ultimi anni le ricerche, seppure a ranghi ridotti, non sono mai state interrotte. In più occasioni le forze dell'ordine hanno diffuso le immagini ricostruite al pc che mostrano come potrebbe essere diventata la bambina, che oggi avrebbe 20 anni. Tante volte in passato erano state fatte ipotesi sulle presunte rotte dei traffici di minori con l'est Europa, sempre tramontate per mancanza di elementi concreti.