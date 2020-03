Pregliasco: "Coronavirus? Picco contagiati non sarà unico in Italia"

"Il picco del coronavirus non sarà unico per tutta l’Italia" . È questa la previsione di Fabrizio Pregliasco, attuale direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano. Il noto virologo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, ha spiegato quello che è il suo punto di vista: "Non ci sarà un unico picco, per una semplice ragione: perché il picco italiano è la sommatoria dei picchi di province e comuni, e il contributo importante alla casistica viene dalla Lombardia" .

L’esperto, chiacchierando con i conduttori Jean Paul Bellotto, Massimo Giannini e Oscar Giannino, ha aggiunto: "I dati ci dicono che, raggiunto un blocco, che supera il tempo di incubazione massimo del virus, deve darci un'evidenza di risultati. Speriamo che tutto questo ci sia" . Dunque, ha poi continuato dicendo che probabilmente i numeri reali della pandemia - per l'esattezza quelli relativi ai contagi totali - sono più alti di quelli attualmente registrati: "Sappiamo che i casi notificati, come sempre in tutte le epidemie, sono sottostimati: nella bergamasca, nel bresciano, a Milano, c'è l'oggettiva percezione che i casi siano di più…" .

Nel prosieguo del suo discorso, Pregliasco cerca comunque di infondere ottimismo e fiducia: "Credo che comunque questo rallentamento nella velocità del numeri di nuovi casi sia il segno dell'azione positiva delle misure di distanziamento sociale, e questo ci deve rinforzare nella voglia di continuare, perché i risultati, lo sapevamo, arriveranno nel prossimo weekend e nei primi giorni della prossima settimana. Non dobbiamo mollare" .

Quindi, l'esperto invoca una maggiore concertazione a livello continentale e mondiale per affrontare l'incubo coronavirus: "A livello della ricerca scientifica c'è un interscambio importante di conoscenze a livello internazionale, tutti noi possiamo accedere a grandi masse di dati scientifici. Su un aspetto di scelte strategiche, per esempio a livello europeo, manca qualcosa che sarebbe utile perchè questo coronavirus non vede i confini. Sarebbe fondamentale un'azione coordinata" .