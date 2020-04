Il picco del Coronavirus resiste? "Cosa sta succedendo davvero"

Lo chiamano il paradosso del plateau. "Il virus rallenta in Italia e ce lo dice soprattutto il dato bello delle terapie intensive, ma i nuovi casi continuano a essere identificati. E il plateau, quel sorta di altipiano che sembra aver preso il posto del tanto atteso picco, resiste. Il fatto è che ci sono meno casi, ma noi li rileviamo di più: una sensibilità maggiore che fa sfuggire meno soggetti positivi e che influenza il conteggio. Un paradosso, appunto" . A parlare all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

"Questo paradosso deve dirci due cose: le misure stanno funzionando, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia" . Poi continua. È corretto uscire con la mascherina. "In Lombardia per precauzione dovremmo considerarci tutti positivi a Covid, inoltre vedere le persone con naso e bocca coperte rafforza il messaggio di distanziamento sociale, importante per non far tornare il virus a correre" . Pregliasco commenta l’ordinanza del presidente della Regione Lombardia che introduce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stesso e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.

"Resta il problema della disponibilità delle mascherine per la popolazione" , aggiunge il virologo. Solo poche ore fa Pregliasco rispondeva ad altre due domande. La prima: Italiani a casa fino al primo maggio? "C’è un ponte, ci sarà bel tempo e la voglia di uscire. Ma i dati sui contagi da Covid-19 non sono ancora in discesa. Il virus sembra rallentare, ma non possiamo abbassare la guardia" . Il professore commentava così le parole di Angelo Borrelli, capo della protezione civile, che ai microfoni di Radio Anch’io ieri mattina aveva detto: "A casa anche il primo maggio? Credo proprio di sì" .

"L’obiettivo - ricorda Pregliasco - è quello di evitare lo spettro di una seconda ondata di casi" . La seconda domanda è prettamente scientifica: test sierologici rapidi per ottenere una sorta di certificato di immunità? Per il virologo Pregliasco con questo tipo di test il rischio di falsi positivi è molto elevato. Al momento si tratta di esami validi per un’indagine epidemiologica che ci dica quanto Sars-CoV-2 abbia circolato in un certo ambiente, ma non a livello di certificato d’immunità.