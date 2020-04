Pregliasco: "Tutti dovremmo portare le mascherine"

“Se tutti usiamo le mascherine riduciamo il rischio del contagio. E quando il lockdown finirà potremo riavvicinarci in modo protetto”. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, all'HuffPost sostiene ciò su cui l'Oms sta iniziando a ragionare ora, ossia che sarà necessario proteggerci al meglio e a lungo contro il coronavirus.

Pregliasco ritiene che le le mascherine servano "prima di tutto" al personale medico-infermieristico che opera in "condizioni di rischio", ma "a livello di popolazione può servire per riprendere i rapporti sociali". Ma non solo. Visto e considerato che è impossibile fare i test a tutti, compresi gli asintomatici che possono trasmettere il Covid-19 è necessario che ognuno di noi indossi la mascherina, non soltanto ci è risultato positivo al test. Detto questo, secondo il virologo, "se vado a fare jogging da solo nel parco, la mascherina non serve. Così come se mi trovo da solo in macchina". Diverso è il discorso per gli operai e gli impiegati: "Facciamo un esempio, in molti posti di lavoro non si riescono a rispettare le misure di sicurezza o la distanza. È ovvio che serviranno le mascherine". Poi c'è il caso della Lombardia dove "ci dobbiamo considerare tutti positivi" e del Nord Italia dove "ci sono molti asintomatici che hanno contratto il virus". Insomma, in queste zone, le mascherine "dovranno portarle tutti".

Fino a pochi giorni fa, invece, Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, sosteneva il contrario: "Non raccomandiamo l’uso esteso di mascherine, perché non associato ad alcun beneficio. Non lo critichiamo, ma non c’è nessun particolare beneficio che sia stato dimostrato" , aveva dichiarato nel corso di una conferenza stampa. Ora, invece, studi recenti smentiscono tali teorie perché, a quanto pare, la diffusione del virus nell’aria è in realtà più sostenuta di quanto non si pensasse all’inizio dell’epidemia.

Guardando i dati forniti dalla Regione Lombardia sembra, dunque, che Pregliasco abbia ragione. Qui, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 46.065 persone hanno contratto il Covid-19. Ieri sono stati scoperti altri 1292 in più positivi rispetto al giorno precedente. Di queste, sono decedute 7.960 persone (+367 rispetto a ieri) e ne sono guarite 24.992 (+1.081). I ricoveri in ospedale sono stati 11.762 rispetto agli 11.927 di ieri (- 165), mentre quelli in terapia intensiva 1.351 (+9). Il Comune più colpito è quello di Milano che registra 4.018 casi positivi (+203). Subito dietro seguono Brescia (1.328, +20), Bergamo (1.154, +21), Cremona (1062, +6), Monza (489, +27 ) e Crema (434, +4).