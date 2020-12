Ministero della Salute richiama alimenti per bimbi "Primi anni Selex"

Anche durante le festività di Natale continua incessante il prezioso lavoro del ministero della Salute volto alla tutela dei consumatori. Nella giornata di ieri, infatti, sul sito ufficiale del ministero, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono stati pubblicati due avvisi che riguardano i cibi per i bambini.

Nel documento si specifica che crema di mais, riso e tapioca di "Primi anni Selex", linea pensata in modo specifico per l'alimentazione dei bambini della prima infanzia, sono stati ritirati dagli scaffali per possibile contaminazione con l’allergene soia. Il prodotto oggetto del richiamo è, appunto, la "Crema di mais, riso e tapioca" commercializzata da Selex Spa. I lotti interessati sono DG e BJ. Il nome del produttore, che ha sede nello stabilimento austriaco a Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, è Gittis Naturprodukte Gmbh&Co Kg.

Per il lotto Dg la data di scadenza dell’alimento per bambini segnalato sulla confezione da 220 grammi è il 3 gennaio 2022 mentre per quello BJ è il 18 marzo 2022. Nella nota il ministero ha invitato i consumatori che hanno già acquistato i prodotti in questione a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.

Già due giorni fa sul sito del ministero erano stati pubblicati altri avvisi che riguardano altri prodotti alimentari richiamati per rischio chimico a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Gli articoli in questione sono alcuni alimenti come panini e sandwich di Edna International Gmbh. Il motivo del richiamo è, in gran parte dei casi, la presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge.

Una parte di semi di sesamo che sono stati utilizzati come ingrediente o decorazione di molti di questi prodotti superano un valore limite imposto dall’Ue in riferimento a un prodotto fitosanitario. Questo limite è stato parzialmente superato nel caso delle sementi. Il ministero della Salute, come in casi come questo, ha chiesto di non consumare i prodotti e di riconsegnare le confezioni al punto vendita dove sono state acquistate. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del ministero.