Predicava l'inutilità del vaccino: prete no vax finisce in terapia intensiva

Tra i suoi parrocchiani più di una volta aveva predicato contro il vaccino, mettendone in dubbio la sicurezza e l'opportunità di dare seguito alla campagna anti-Covid. Ora un sacerdote in servizio a Pontevico, in provincia di Brescia, che non si era mai vaccinato, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19 ed è stato anche intubato.

Le prediche no vax

In paese le posizioni no vax del sacerdote erano tanto note che avrebbe anche cercato di spingere le persone a lui vicine a non rispondere alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Tutto proprio a Pontevico dove nel 2020 era stato scoperto il primo caso di coronavirus di Brescia. Nelle ultime ore si sta cercando di ricomporre anche la rete di relazioni del sacerdote che avrebbe incontrato numerosi fedeli anche anziani nelle loro case per somministrare i sacramenti.

Farmacia chiusa perchè titolari non vaccinati