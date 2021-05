La violenza di anarchici e No Tav: Draghi "decapitato" in piazza

Mentre le Sardine vorrebbero vietare le manifestazioni delle espressioni politiche opposte alle loro, a Torino le forze dell'ordine si scontravano con centri sociali, No Tav e anarchici del Fai. Nel capoluogo sabaudo oggi erano previste diverse manifestazioni, tra le quali quella maggiormente rilevante è stata organizzata dai sindacati nella sala Carpanini del Comune di Torino. Parallelamente, nella famigerata piazza Castello, si sono incontrati altri manifestanti che hanno dato vita a disordini e non solo. A un certo punto è spuntato anche un fantoccio raffigurante Mario Draghi con la testa nella ghigliottina, una rappresentazione macabra che ora imbarazza la sinistra.

Il corteo composto soprattutto da gruppi riconducibili alla sinistra è partito da piazza Vittoria ed è arrivato in piazza Castello, dove ha incontrato altri manifestanti dando vita a scontri e disordini con le forze di polizia radunate e schierate per mantenere l'ordine. Ma a far rabbrividire è soprattutto la rappresentazione di Mario Draghi, che infatti ha urtato la sensibilità di molte persone. È stata definita irrispettosa ma, soprattutto, in pochi hanno capito il senso di questa macabra protesta che ha indirettamente coinvolto il presidente del Consiglio.

Al momento, infatti, Mario Draghi è considerato l'uomo di maggior autorevolezza da tutte le parti politiche, anche da quelle all'opposizione. All'estero, Mario Draghi è una personalità con un peso importante stimata e apprezzata. Pertanto qual è stato il significato di questa messa in scena? Quello di Mario Draghi non era l'unico fantoccio decapitato, perchè in piazza Castello sono comparsi anche quelli di Enrico Letta e di Maurizio Landini. Il Corriere della sera riporta che gli organizzatori del macabro siparietto hanno deciso per questa protesta così fortemente simbolica perché " i soldi del così tanto decantato Recovery Fund si dimostrino poche briciole e uno specchietto per allodole: debiti contratti a lungo termine con l’Unione europea e finanziamenti per le imprese ". Nel volantino di spiegazione al gesto, il gruppo giovanile Cambiare rotta spiega ancora: " Draghi, non sei dalla nostra parte, il Recovery Fund è un’ipoteca sul nostro futuro! ".

C'è rabbia nelle parole della parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli per quanto accaduto: " I fatti di piazza Castello sono inammissibili e la nostra città che non può accettare minacce o ricatti. Il sedicente movimento No tav ha superato il limite e lo Stato deve intervenire al più presto per dire sì alla tav e finire con la stagione dei tentennamenti che alimenta i facinorosi. Solidarietà alle forze dell'ordine ancora una volta colpite ".