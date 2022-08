"Proposta economica non dignitosa": i volontari contro il Jova Beach Party

Prima gli ambientalisti, poi il confronto "a distanza" con Mario Tozzi, quindi le accuse di sfruttare il lavoro "in nero". E adesso, il "dietrofront" delle associazioni di volontariato. Non sembra esserci pace per Jovanotti, con il suo "Jova Beach Party" divenuto di nuovo bersaglio di polemiche. Nel mirino è finita in questo caso specifico la tappa del tour che avrà luogo a Viareggio, in Toscana, fra poco più di una decina di giorni. La sezione toscana dell'Anpas ha infatti reso noto che i volontari della Pubblica Assistenza delle sezioni della Versilia non si faranno carico come di consueto del servizio sanitario e di controllo.

Il motivo? Il contributo proposto dagli organizzatori, che i vertici dell'associazione avrebbero definito "non dignitoso" e "insufficiente persino per pagare il costo del carburante". Lo ha fatto sapere Dimitri Bettini, presidente di Anpas Toscana, in una lunga nota pubblicata su Facebook. Non risparmiando qualche "stoccata" all'organizzazione dell'evento. " Sono stato informato dalle nostre associazioni della zona, che non intendono predisporre questi servizi che richiedono mezzi, personale specializzato e presenza nelle dodici ore diurne durante montaggio e smontaggio del palco e dell’area di concerto - il suo pensiero - non lo faranno perché l’organizzazione si è presentata con una proposta economica che è stata ritenuta non dignitosa né adeguata per l’impegno e l’entità dell’attività da organizzare, che non serve neanche a ripagare il carburante per lo spostamento dei mezzi". Una dura presa di posizione, insomma.