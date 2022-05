Proposta di legge in Louisiana: aborto come omicidio

In Louisiana è stata presentata una proposta di legge che classifica l'interruzione di gravidanza come omicidio. Il disegno di legge è stato approvato con sette voti su due da una commissione della Camera dei rappresentanti dello Stato. È una delle proposte più estreme avanzate negli ultimi anni negli Stati Uniti.

Lo scontro sull'aborto

Il disegno di legge arriva in un periodo in cui gli Stati Uniti attendono una decisione da parte della Corte Suprema sul caso "Roe vs. Wade" che nel 1973 ha garantito il dirito in aborto negli Stati Uniti. Secondo la bozza diffusa in questi giorni, la Corte ha intenzione di ribaltare la sentenza e le conseguenze sarebbero molto gravi.

La proposta della Louisiana riconosce "la personalità umana del nascituro" sin dal "momento della fecondazione" e tutela gli embrioni e i feti con i medesimi diritti legali di un essere umano autonomo. Tale opinione è sostenuta anche dalla Chiesa cattolica. L'interruzione di una gravidanza verrebbe quindi classificata come reato di omicidio.

Prima che la legge possa entrare in vigore dovrà essere approvata da Camera e Senato ed essere firmata dal governatore John Bel Edwards, che già in passato ha approvato leggi restrittive riguardo i diritti di aborto.

La legislazione attuale sull'aborto

Anche dopo la sentenza del 1973, il dibattito negli Stati Uniti è sempre stato aperto, soprattutto in merito a due aspetti: in quale caso l’aborto è considerato illegale e chi deve decidere. Oggi l’aborto è legale, ma le difficoltà e le limitazioni sono ancora molte e variano tra i diversi Stati a causa della separazione tra diritto federale e diritto statale.

Una conseguenza della diversificazione delle norme è stata ad esempio l’Hyde Amendment, che limita l’accesso a fondi federali per interruzioni di gravidanza che non siano necessarie a salvare la vita della donna o che non siano frutto di uno stupro. Ma anche leggi entrate in vigore negli Stati a maggioranza repubblicana, come il Senate Bill 8, una legge texana del 2021 che nega l’aborto trascorse le sei settimane di gravidanza.

Cosa succederebbe se la sentenza Roe vs. Wade venisse ribaltata? Si tornerebbe allo stato precedente il 1973, in cui l’aborto non era tutelato a livello federale e ogni Stato, in particolare i relativi rappresentanti, avrebbe il potere di decidere sulla questione. La mancanza di una legislazione federale potrebbe minare la libertà di decisione sul proprio corpo di moltissime donne e potrebbe far approvare leggi come quella proposta in Louisiana.