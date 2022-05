"Protesi al seno per vere patriote". L'invenzione del chirurgo plastico russo

In Russia c'è chi ha preso la retorica nazionalista di Putin di petto. Nel vero senso della parola. È il caso del dottor Yevgeny Dobreykin, un chirurgo plastico che ha ideato una linea "patriottica" di protesi in silicone per il seno, pronte per essere impiantate nelle pazienti che desiderassero portare l'orgoglio russo sempre con sé. Anzi, dentro di sé: accanto al cuore. Quella che può sembrare una provocazione o una trovata pubblicitaria viene in realtà annunciata con tono convinto dallo stesso dottore, attraverso i social. In un video dall'effetto surreale, è proprio Dobreykin a mostrare al pubblico la propria invenzione.

Nel filmato il chirurgo mostra due tipi di protesi mammarie: una con la bandiera russa disegnata sopra, l'altra con il camouflage militare. Per le pazienti con uno spirito più battagliero (ma c'è ben poco da ridere, se si pensa alle drammatiche immagini della guerra in corso). " Vi presento una nuova generazione di impianti per il seno ", annuncia lo stesso dottore, tutto sorridente, presentando gli " esclusivi modelli " realizzati. " Le vere patriote potranno scegliere quello che sarà più vicino al loro cuore, letteralmente e in senso figurato ", aggiunge il dottore. Dobreykin, decantando le qualità delle suddette protesi, parla di soluzione di stile adatta a quanti " amano la loro madre patria " e desiderano possedere qualcosa che sia " più di un semplice adesivo sulla macchina o di un tatuaggio sulla spalla ".

Il medico russo assicura poi che le protesi hanno passato tutti i test di idoneità: la sicurezza, prima di tutto. A quel punto, il fimato prosegue con la testimonianza di una giovane paziente. " Voglio essere la più bella e la più alla moda, avere qualcosa di veramente esclusivo, e gli impianti 'Rosgrud' sono ciò di cui ho bisogno. Non posso portare sempre con me una bandiera, a volte non c'è nemmeno un posto dove mettere il passaporto. Questo mi farà sentire una patriota anche se non indosso i vestiti ", afferma l'avvenente ragazza, descrivendo la " sensazione fantastica " di avere la bandiera sempre accanto al cuore. E aggiunge: " Una mia amica si sta ora preparando a mettersi in mimetica ", riferendosi all'altro modello di protesi disponibile.