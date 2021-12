Cacciari furioso: "Guarda me ne vado...". Ed è caos

Le posizioni di Massimo Cacciari in merito al Green pass sono ormai ben note. Da molti mesi a questa parte il filosofo veneto viene invitato in tv per parlare esclusivamente del certificato verde, al quale lui è contrario, e delle vaccinazioni. Lo scontro, quando c'è lui, è pressoché inevitabile e infatti anche durante la sua ultima apparizione a Otto e mezzo, il filosofo ha avuto un confronto piuttosto animato con altri due ospiti in studio, che in quell'occasione erano Alessandro De Angelis e Beppe Severgnini.

" La cattiva notizia è che crescono i contagi anche tra i vaccinati ", ha detto Massimo Cacciari, giungendo alla conclusione che " il vaccino non protegge in mondo completo ". Non è certo una novità, perché fin dall'inizio era noto che i vaccini avessero lo scopo di proteggere da malattia grave e morte, più che dal contagio. " Dobbiamo pensare anche a qualcosa di diverso, perché, se la vaccinazione dovesse avvenire ogni 6 mesi, a quel punto si tratterebbe di una terapia come quella del vaccino anti influenzale, che però nessuno si è mai sognato di rendere obbligatorio ", ha aggiunto il filosofo.

Cacciari, quindi, ha concluso che " visto che hanno deciso di vaccinare anche gli infanti, allora sì: obbligo, obbligo, obbligo. Così si assumono le responsabilità ". Le sue parole hanno provocato forti reazioni in studio e il primo a intervenire è stato Beppe Severgnini: " A me viene una gran tristezza quando sento una persona come Cacciari, dopo tutti i morti, fare ancora un paragone fra il Covid e l'influenza. Lei deve dire che senza i vaccini sarebbe una catastrofe, questo non è il momento di confondere le idee alle persone ".

A lui ha fatto seguito Alessandro De Angelis: " Attenzione prof Cacciari a dare dei dati fuorvianti. Io ne dico due: nel Lazio nel 2020 sono morti in un mese 1.155 persone, quest'anno 188. Il 49,1% delle ospedalizzazioni e il 64,2 dei ricoveri nelle terapie intensive sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcun vaccino ". Le parole degli ospiti in studio hanno messo il filosofo sulla difensiva: "Ho detto che il vaccino non funziona? Restiamo calmi, dai...Ho solo detto che bisogna pensare a un piano B perché questo vaccino non funziona come si sperava e non risolve i problemi ".

Dopo qualche minuto, Massimo Cacciari si altera nuovamente con Severgnini quando il discorso vira sugli scienziati e sull'affidabilità delle loro parole: " Gli scienziati sono solo i suoi e gli altri sono dei poveri rincoglioniti! Ma dai, avete dato del rincoglionito a Montagnier... Allora mi taccio e non parlo più di questo argomento, ma che discorso è? ". E alla replica di Beppe Severgnini, " perché sono scienziati veri ", Massimo Cacciari è esploso: " Ma è matto! Guarda che ti becchi una denuncia a dire che quelli che saranno a Torino con me non sono scienziati veri! Ma stai attento, ma cosa dici? ". A quel punto si è intromesso anche De Angelis: " Io non so se lei considera scienziati veri quelli che hanno esposto tesi negazioniste oppure se considera veri gli scienziati che hanno paragonato questa situazione all'avvento del nazismo... ".