Il migrante che ha spaccato la faccia al militare aveva il reddito di cittadinanza

Dopo il fermo, è arrivata finalmente anche l'udienza di convalida nei confronti di Gustavo Ferneli Morrobel Rodriguez, sudamericano senza fissa dimora e con una lunga lista di precedenti penali finito in manette per aver aggredito e malmenato 3 carabinieri nel pieno centro di Avezzano (L'Aquila) durante il pomeriggio dello scorso giovedì 18 giugno, come riportato da ilGiornale.it.

Il 41enne, originario della Repubblica Dominicana ma anagraficamente residente proprio ad Avezzano, si trovava già dietro le sbarre della casa circondariale di Vasto (Chieti), come da prassi ultimamente a causa dell'emergenza Coronavirus: tutti gli arresti effettuati in Abruzzo, infatti, necessitano di un periodo di quarantena di 14 giorni da svolgere proprio nel penitenziario di Torre Sinello, prima del trasferimento nel carcere di destinazione.

Proprio nella giornata di ieri si è tenuta con giudizio direttissimo l'udienza di convalida dell'arresto del violento extracomunitario, che si è collegato da remoto proprio dal carcere di Vasto.

La dottoressa Daria Lombardi, giudice della Sezione penale del tribunale di Avezzano, ha convalidato il fermo del 41enne, che pertanto rimarrà dietro le sbarre almeno fino alla prossima udienza prevista per il 17 luglio. In tale data si celebrerà infatti il rito abbreviato, come richiesto dai legali a cui è stata affidata la difesa di Rodriguez e concesso proprio dal giudice stesso.

Come previsto dalla legge, l'applicazione della misura cautelare, convalidata ieri in camera di consiglio, ha comportato come diretta conseguenza anche la sospensione del reddito di cittadinanza, beneficio a cui il pluripregiudicato dominicano aveva avuto accesso.