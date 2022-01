Cambia la mappa dei contagi: chi rischia l'arancione

Sarà la Cabina di regia che si baserà sui dati di giovedì prossimo, 13 gennaio, a dire quali Regioni dovranno cambiare colore. Intanto sembrano essere due quelle che stanno già registrando numeri da zona arancione. Si tratta del Piemonte e della Calabria. Una sola, la Liguria, è ancora in bilico, e anche se la situazione è leggermente migliorata poco le manca per abbandonare il giallo. Altre Regioni hanno in ogni caso uno dei due indicatori sopra la soglia di sicurezza.

Ecco chi rischia l'arancione

A causa della variante Omicron i ricoveri continuano ad aumentare: nell’ultima settimana, fino a ieri lunedì 10 gennaio, erano state registrate 4.250 ospedalizzazioni in più rispetto alla settimana precedente. In totale i ricoveri sono così arrivati a quota 17.946, un numero equiparabile si era visto solo in ottobre dello scorso anno. In tutte le Regioni sta comunque salendo l’occupazione dei letti ospedalieri. Ricordiamo che per passare dal giallo all’arancione ci deve essere una percentuale di almeno il 30% di letti ordinari occupati da pazienti Covid e una percentuale di almeno il 20% nei reparti di terapia intensiva.

Come ogni settimana la Cabina di regia si riunirà venerdì prossimo, 14 gennaio, per fare il punto della situazione, valutare i dati relativi al giorno prima, e vedere se qualche Regione dovrà cambiare colore. Eventuali cambiamenti verranno quindi decisi tra almeno tre giorni. Sono però due le realtà che hanno già superato nella giornata di ieri entrambe le soglie minime dei letti occupati, sia quelli ordinari che quelli di terapia intensiva. Il Piemonte era al 31,7% dell'occupazione dei letti ordinari e al 22,3% delle intensive, mentre la Calabria era al 36,1% e al 20,1%. Altre sei Regioni hanno invece superato la soglia di uno dei due indicatori.

Sei Regioni hanno superato la soglia critica

Stiamo parlando in primis della Liguria, che è al momento in leggero miglioramento ma comunque al 38,8% e al 19%. C’è poi il Friuli Venezia Giulia che registra l'occupazione dei letti ordinari al 27,7% e di quelli di rianimazione al 23,4%. Le Marche con il 24,6% e il 27,3%, la Provincia di Trento con 21,3% e 30%. La Sicilia con i suoi numeri supera la soglia dei letti ordinari con il 31,3% ma non quella delle rianimazioni che è al 17%. Infine il Veneto che per un soffio supera l’occupazione dei letti nelle intensive (20,1%), ma non quella dei letti ordinari, al 24%.

Difficile che nei prossimi giorni la situazione negli ospedali possa migliorare, ma non è ancora detta l'ultima parola. Per chi è comunque vaccinato e ha il super Green pass il cambio dal giallo all’arancione non porta grandi cambiamenti. Discorso diverso per i soggetti non vaccinati che in arancione non potranno uscire dal proprio Comune, tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità.