Quali supermercati sono aperti oggi, domenica 1° maggio

Oggi, domenica primo maggio, si festeggia in Italia la festa nazionale dei Lavoratori e molti supermercati hanno deciso, ormai da qualche anno, di non alzare le serrande per dare la possibilità anche ai propri dipendenti di festeggiare. Ricordiamo tra l’altro che oggi termina l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, compresi i centri commerciali e i supermercati. Ecco cosa hanno deciso le varie aziende presenti sul territorio.

Carrefour

Per quanto riguarda il colosso alimentare francese non è stata data una indicazione univoca a tutti i suoi minimarket, supermercati e ipermercati. Risulta quindi necessario andare sul sito web del gruppo e cercare quali punti vendita saranno aperti e quali orari seguiranno nella giornata di oggi.

Coop e Ipercoop

Per i supermercati Coop e Ipercoop le serrande resteranno rigorosamente abbassate per l’intera giornata, senza eccezione.

Conad

I punti vendita Conad dovrebbero restare chiusi, ma ci potrebbero essere alcune eccezioni. Meglio quindi controllare sul sito.

Esselunga

Come lo scorso anno, l’azienda creata da Caprotti ha deciso di rispettare la festa nazionale dei Lavoratori e dare ai propri dipendenti un giorno di riposo.

Iper

Contro tendenza i negozi Iper che saranno invece tutti aperti anche oggi, con orari che vanno dalle 8-9 del mattino fino alle 20-21. Sul sito del gruppo è possibile trovare gli orari precisi regione per regione.

Penny Market

Penny Market ha deciso di non seguire una scelta univoca, preferendo di conseguenza aperture a scaglioni su tutto il territorio nazionale. Sul sito internet si può trovare un pdf con l’elenco aggiornato dei negozi aperti.

Eurospin

Il sito online di Eurospin non è stato aggiornato con le aperture straordinarie. In questo caso è meglio telefonare direttamente al negozio della catena che ci interessa per avere informazioni su una sua eventuale apertura.

Lidl

Nessuna indicazione su aperture e orari neppure da Lidl. Sul sito è possibile cercare i singolo negozi e controllare se aperti o meno.