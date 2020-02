Quando una donna uccide il marito violento, è legittima difesa?

Aveva ucciso il marito che in 47 anni di matrimonio aveva più volte abusato di lei e delle sue figlie. Jacqueline Sauvage era stata condannata a dieci anni per omicidio, ma nel 2016 uscì di prigione dopo aver ottenuto la grazia dall'allora presidente francese François Hollande. Alla donna non era stata riconosciuta la legittima difesa, perché tra l'ultima aggressione e la reazione era passato qualche minuto. Il caso aveva subito acceso il dibattito sul tema complicato della legittima difesa. Ad oggi, in Francia si sta ancora parlando di modifiche al codice penale, e in Italia?

Lo scorso anno, come spiega in un approfondimento ilPost, nel codice penale italiano con la riforma dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini è stata introdotta la figura della legittima difesa domiciliare. " Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione ", dice la legge. Ci si introduce, spiega Libero, in casa, ufficio, negozio, giardino. E per quanto riguarda la violenza del marito?

In Francia, Jacqueline Sauvage non aveva sparato subito al marito, ma lo aveva colpito alla schiena alcuni minuti dopo la violenza. E così in primo e secondo grado era stata condannata, con le attenuanti della provocazione, a dieci anni di carcere. Finché Holland non le ha concesso la grazia. E in quel momento si è aperta la discussione. Nel 2012, ricorda ilPost, all’interno di una revisione generale della definizione di legittima difesa, il Canada ha deciso di includere l'esperienza delle donne vittime di violenza.