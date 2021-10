Trova i ladri in casa: il tabaccaio spara e uccide il romeno

Serata di sangue in provincia di Frosinone, dove un tabaccaio ha fatto fuoco uccidendo un uomo che si era introdotto nel giardino della sua abitazione. I fatti si sono svolti attorno alle 20 del 25 ottobre, quando il proprietario della casa ha notato almeno un paio di persone all'interno della sua proprietà, che poi è stato appurato fossero quattro. I carabinieri al momento non escludono nessuna pista ma quella più accreditata è quella della tentata rapina finita male.

Santopadre, in provincia di Frosinone, è un paese di poche migliaia di anime tra il Sorano e la Val di Comino. È una zona tranquilla, ora sconvolta da un fatto di sangue che in zona non ha precedenti. Restano ancora da capire le dinamiche esatte dell'omicidio, una delle poche certezze che si ha finora è che uno dei due uomini visti dal tabaccaio è stato trovato cadavere all'interno del giardino del commerciante, che ha sparato col suo fucile. Il proprietario di casa era stato già derubato in passato.

La vittima è stata rapidamente identificata dalle forze dell'ordine presenti sul posto ed è un cittadino romeno di 39 anni. Stando alle prime indiscrezioni di un'indagine ancora in corso, pare che i tre malviventi fossero convinti che l'abitazione in quel momento fosse libera. Accortosi dei rumori provenienti dal giardino, il tabaccaio si è insospettito e affacciandosi ha notato le persone sospette nel suo giardino. Il magistrato Marina Marra della Procura di Cassino ha interrogato il tabaccaio, che avrebbe agito per legittima difesa. Infatti, il bandito ucciso, secondo le indiscrezioni trapelate, era armato di pistola. TG24.info, sito di cronaca locale, riferisce che il bandito avrebbe puntato l'arma contro il tabaccaio, che a quel punto avrebbe sparato. Vicino all'uomo c'era anche suo figlio.

Ora gli investigatori sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso e individuare gli altri tre uomini che, invece, sono riusciti a darsi alla fuga. Stando alle prime testimonianze, i tre avrebbero anche provato a tornare indietro, forse per recuperare la vittima, ma sarebbero stati nuovamente messi in fuga dal tabaccaio che ha sparato altri colpi di fucile in aria.