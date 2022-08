Ragazzino travolto e ucciso sulla ciclabile da un militare americano

Un ragazzino di 15 anni, Giovanni Zanier, è stato travolto e ucciso sulla pista ciclabile da un'auto pirata. Secondo quanto è è emerso dai primi accertamenti, alla guida del veicolo ci sarebbe stata un militare americano della Base Usaf di Aviano. La giovane vittima è morta per via delle numerose e gravi ferite riportate dopo l'impatto. Le indagini del caso sono affidate alla Compagnia dei Caribinieri di Porcia, in provincia di Pordenone, dove si è consumata la tragedia.

L'incidente stradale

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 2.30 nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto. Da una prima ricognizione sembra che il ragazzino stesse conducendo la propria bicicletta, a mano, lungo la pista ciclabile di via Lazio, nel quartiere di Sant'Antonio, a Porcia. Nel frattempo, all'uscita di una rotatoria, sarebbe sopraggiunta l'auto condotta dalla ventenne americana. La vettura avrebbe perso aderenza con l'asfalto salvo poi sbandare e colpire da dietro la bici dell'adolescente. L'impatto sarebbe stato tale da far sbalzare in avanti il 15enne per circa un decina di metri. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il militare americano, 20 anni, è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio stradale.