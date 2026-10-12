Ranucci attacca Formigli: “Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale”

Volano stracci tra Sigfrido Ranucci e Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita elenca gli errori del collega, l’ex volto di “Report” risponde tirando in ballo la “stupidità naturale”. Altro che solidarietà tra giornalisti: sulla vicenda che ha portato alla rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione di Rai 3, lo scontro ormai è aperto. E nessuno sembra intenzionato ad abbassare i toni.

“Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale: non do lezioni di moralità a nessuno, io”. È la stoccata affidata da Ranucci al Fatto Quotidiano. Il destinatario è Formigli, che in un colloquio con il Corriere della Sera aveva criticato la gestione dei rapporti con Valter Lavitola e le conseguenze sulla credibilità di Report. La replica arriva senza troppi riguardi: “Si informi prima di parlare: anche l’intelligenza artificiale se digiti ‘Ranucci ha preso le distanze da Lavitola’ dà una risposta”.

A innescare il botta e risposta erano state le considerazioni del conduttore di La 7, tutt’altro che indulgenti. Formigli aveva ricordato di aver conosciuto Lavitola durante l’inchiesta sulla casa di Gianfranco Fini a Montecarlo, precisando però di non essere mai stato nemmeno al suo ristorante. Quindi l’affondo: “Si può essere rapiti dalla quantità di notizie che può offrire un personaggio simile, ed è quello che è successo a Sigfrido. Ma se poi questo signore confessa di averti messo una bomba come fai a difenderlo? Questo è un errore”.

Ma l’accusa non si fermava ai rapporti con Lavitola. Formigli rimproverava al collega di non aver protetto la redazione dalle ricadute delle proprie vicende personali: “Come ha fatto a non pensare che i suoi giornalisti si sarebbero trovati in imbarazzo davanti al potente di turno?”. Un problema di credibilità, secondo il volto di “Piazzapulita”, che aveva invitato anche la politica a restare fuori dalla controversia tra Ranucci e la Rai.

Tornando a Ranucci, quanto al proprio futuro esclude la strada elettorale: “Voglio continuare a fare il giornalista anche se ho ricevuto diverse offerte per presentarmi alle Politiche”. Alla squadra della trasmissione riserva invece una formula assai più diplomatica: “Rispondo come Milena Gabanelli: lunga vita a Report”. Per Formigli, la diplomazia era già finita.