Festa abusiva con petardi e fumogeni: bandito da Lecco il rapper Baby Gang

Zaccaria Mouhib, in arte "Baby Gang", rapper ventenne di origini marocchine, non potrà più mettere piede a Lecco, sua città d'origine. È la decisione presa dalla Questura della città. La risposta del giovane, residente in Valtellina, non si è fatta attendere: poche ore più tardi, in una storia sulla propria pagina Instagram (sulla quale conta 370mila seguaci) con una foto del foglio di via, ha scritto: "Mo state esagerando" . E ha aggiunto: "Avviso che Baby Gang gira tranquillo e sereno per i locali di Milano e Lecco. Nessuno potrà cacciarmi dalla città dove sono nato e cresciuto" .

Il Daspo è scattato dopo che decine di ragazzi si sono dati appuntamento giovedì 26 agosto a Lecco per partecipare alle riprese del video di Lecco City, il nuovo singolo del rapper, nel quale si vedono diversi ragazzi imbracciare fucili e pistole per le vie della città. Il ritrovo è degenerato in una festa con lancio di petardi e fumogeni. Già in passato le vie della città erano state teatro di scene simili, che sono costate al ventenne una denuncia per istigazione a delinquere e ora il divieto. Nel frattempo, Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del capoluogo lariano si è riunito, anche per valutare ulteriori provvedimenti che potrebbero scattare nei confronti del rapper dopo i disordini della scorsa settimana.