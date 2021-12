Ravanusa, famiglia salva grazie a una cena fuori

Una famiglia è riuscita ad evitare la tragedia consumata a Ravanusa grazie a una cena fuori. Il destino o la fortuna, che spesso non sono altro che due facce della stessa medaglia, ha salvato le vite di una coppia e i loro tre figli.

" Pensare che io a quella cena in un ristorante a Mazzarino, un paese qui vicino, neppure volevo andarci - racconta Franca, donna di trentacinque anni e aggiunge - Se mio marito non avesse insistito oggi forse saremmo tutti morti. Anche i miei tre figli. Non ci voglio pensare ". La loro casa, la quale si affaccia sul cratere dell'esplosione, è praticamente distrutta. Fortunatamente nessuno era presente al suo interno, neanche i suoi tre figli di uno, cinque e dieci anni. Sempre Franca spiega che quella sera erano attesi in un ristorante in un Paese non lontano dalla loro abitazione. Causa stanchezza lei non voleva andare. È stato il marito, dopo aver insistito, a convincerla a uscire. Così, insieme ai i figli, si sono recati al locale.

" Al ristorante avevamo avuto appena il tempo per mostrare il Green pass, quando è arrivata una telefonata a mio marito, lo hanno avvertito che c'era stata l'esplosione. È sbiancato, non l'avevo mai visto così ", racconta la madre a il Messaggero. E aggiunge: " Lui è uscito nel parcheggio del ristorante, io l'ho raggiunto. Mi ha detto cosa era successo, proprio a fianco a casa nostra. Agli edifici dei nostri vicini. Ma anche a una parte della nostra abitazione. Ho subito pensato: se non fossimo usciti per andare al ristorante, saremmo stati nella sala. Non ci saremmo salvati. Non si sarebbero salvati i nostri figli ".