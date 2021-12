"Una bomba atomica...". Il racconto dei sopravvissuti e la disperazione per chi non c'è più

L'intera comunità di Ravanusa è sconvolta dall'esplosione delle palazzine di sabato notte. Tre le vittime, che finora sono tre, c'è anche una dipendente comunale, coinvolta insieme al marito entrambi nel crollo. " Ci eravamo visti appena ieri ", afferma una collega. " Era una donna e una collega affettuosa e sempre disponibile ", prosegue l'impiegata comunale. In mattinata sono numerosi gli impiegati del comune di Ravanusa che fanno la spola con l'ufficio del sindaco, Carmelo D'Angelo, e dal quale escono con le lacrime agli occhi. " È stato spaventoso. Sembrava una bomba atomica, abbiamo anche pensato che un aereo fosse caduto qui vicino. Siamo vivi per miracolo ", ha detto un sopravvissuto. È da ieri sera davanti alla palazzina crollata il padre della donna in avanzato stato di gravidanza rimasta sotto le macerie. La giovane era andata con il marito a trovare i suoceri che abitavano in via Trilussa. La donna è al nono mese di gravidanza.

" Sono scenari che ci danno forte motivazione. Fino all'ultimo lavoreremo per estrarre dalle macerie le persone coinvolte. Il nostro impegno proseguirà fino alla fine. Abbiamo messo in campo le migliori risorse disponibili, il meglio che ci si può offrire. Verificheremo le cause, è necessario farlo per realizzare prevenzione ", ha detto il capo dei vigili del fuoco Guido Parisi. Ci sono ancora sei persone sotto le macerie, per le uali i vigili del fuoco stanno lavorando il più velocemente possibile. " Abbiamo apprezzato l'intervento sinergico e immediato che ha consentito e sta consentendo di soccorrere le persone. L'attenzione per questa gente è stata massima, ma deve restare alta sempre, anche dopo questi momenti concitati: queste persone hanno perso tutto e meritano tutta l'attenzione possibile, di non essere lasciate sole ", ha dichiarato il sindaco.

" Esprimo il mio cordoglio per le vittime dell'esplosione a Ravanusa, una preghiera per i feriti e per tutte le loro famiglie e il mio sgomento per una simile tragedia ", ha scritto in una nota il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. " Sono sconvolta dalle immagini che arrivano da Ravenusa. Una tragedia che lascia attoniti. Prego per le vittime e per i dispersi e rivolgo un ringraziamento infinito ai soccorritori che non hanno smesso un attimo di scavare tra le macerie, riuscendo ad estrarre vive due donne ", ha commentato Giorgia Meloni.

" Le immagini che arrivano da Ravanusa sono terribili. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e dei dispersi. Il governo intervenga al più presto per non lasciare da sola un'intera comunità ", scrive la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito all'esplosione.

Questa mattina il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, si è presentato in conferenza stampa per fare il punto dell'emergenza: " È una sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana. La Regione ha dato ampia disponibilità al sindaco di sistemare gli evacuati. Non faremo mancare la nostra presenza. Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime ".