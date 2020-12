Stanze separate e pochi piatti Ecco il "folle" cenone di Natale

Se fino al 2019, quando del virus sapevamo poco a nulla, il pranzo di Natale era l'occasione per radunare zii, prozii, cugini e nipoti di secondi grado, quest'anno non sarà così. Il nuovo Decreto Natale prevede, infatti, che si possano ricevere a casa non più di 2 persone nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa. Ma come bisognerà comportarsi a tavola? "Meglio evitare che tutti tocchino con le mani la stessa pietanza preferendo, in alternativa ai classici panettoni gastronomici, cibi monoporzione e posate usa e getta" , suggeriscono gli esperti. Ma vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le misure da adottare per un "pranzo o cenone in sicurezza".

Tavoli moltiplicati

Dimenticate le lunghe tavole imbandite dove ci si siede tutti vicino. Quest'anno, la distanza è d'obbligo. " In generale, resta sconsigliabile immaginare pranzi e cene con gli anziani ", spiega la dottoressa Sara Gandini dello Ieo di Milano al Corriere della Sera. " Capisco la dimensione umana, ma da epidemiologa osservo che credere che la mascherina basti a salvaguardarci è una falsa sicurezza. È utile, ma unita a altre misure, soprattutto al mantenimento delle distanze fisiche: mettere tante persone insieme in una stanza significa far accumulare carica virale. Arieggiare spesso è indispensabile, ma siamo in inverno e neanche possiamo farci venire la polmonite. Ovviamente, la mascherina va tolta solo nei momenti in cui si mangia e si beve, poi va indossata. E a tavola, senza mascherina, un metro di distanza non è sufficiente ". Un’idea, come suggerisce la giornalista Candida Movillo, è separare gli ospiti per stanze: si possono sistemare tavolini di fortuna, individuali, per coppie o per nuclei familiari, in stanze comunicanti. " Magari un tavolino rubato al balcone si può spostare nel corridoio che affaccia sulla sala da pranzo . - scrive la giornalista - In questo modo, nel momento più delicato, quello in cui si mangia e si sta senza mascherina, i non conviventi restano separati ".

Il tampone

Tampone sì, tampone no. È il dubbio che attanaglia migliaia di italiani in procinto di far visita ai nonni per i consuetudinari auguri di Natale. Occorrerà accertarsi di non aver contratto il Covid prima di recarsi a casa dei parenti anziani? " Anzitutto, bisogna capire che tampone, quelli rapidi sono meno affidabili dei molecolari, - spiega la dottoressa Gandini - che però hanno una tempistica più lunga e, con i tamponi, il fattore-tempo è tutto: l’esito negativo non significa che il virus non sia in incubazione e prossimo a svilupparsi, o che non ci si contagi subito dopo l’esame. In tutti i casi in cui non sarà possibile esprimere affetto e vicinanza in presenza, dobbiamo pensare che i vaccini sono vicini e che, proteggendo adesso i nostri cari più fragili, potremo recuperare presto i sacrifici di queste feste" .

Aperitivi e buffet

Alla luce dei dubbi espressi sinora, e delle rigorose misure da osservare, in che modo si potrà ovviare al mega pranzo di Natale? L'idea, suggerita dalla cuoca-star Benedetta Parodi, è quella di preferire "aperitivi lunghi" ai classici buffet. " Il cenone allargato fa paura, ma tutti quelli che chiamano ci tengono almeno salvare un pranzo. Specie le famiglie in cui i nonni già badano ai nipotini durante la settimana, mentre i genitori lavorano ". Il consiglio è quello di scampare il coprifuoco con cene che finiscono entro le 21,30: " Bisogna evitare il buffet dove tutti toccano le posate di servizio e rinunciare ai panettoni gastronomici, bellissimi da vedere, ma pericolosi da scomporre. La padrona di casa può servire, invece, piattini singoli con salame, focacce, tartine, crostini al patè. E deve fare attenzione che tutti siano distanziati, disponendo le sedute lontane le une dalle altre ".

Portate ridotte e tovaglioli di carta