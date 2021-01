Tim down in tutta Italia. Problemi con lo smart working

La settimana inizia con seri problemi per la rete telefonica Tim, con dei down registrati in molte zone dell'Italia. Da questa mattina, infatti, sono molte le segnalazione inoltrate dagli utenti, che stanotte stanno riscontrando cali significativi, con difficoltà di navigazione su internet. Stando a quanto emerso, i problemi si sono registrati in particolare nelle province di Varese e di Milano, ma col passare delle ore le stesse difficoltà sono state rilevate anche a Verona, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Brescia, Monza, Napoli e Padova.

Uno stato di down che sta dunque coinvolgendo molte città e zone dello Stivale, come si evince anche osservando i dati riportati sul portale online Downdetector.it, in cui si vede chiaramente che la maggior parte delle segnalazioni inviate dagli utenti riguarda la linea telefonica. Secondo quanto riferito da chi si appoggia alla linea Tim, il problema principale riguarda il mancato allineamento dei router. Inutile tentare di riavviare il dispositivo.

La stessa Tim avrebbe confermato la presenza di un problema, parlando, come riportato da Open, di un guasto generalizzato, ed assicurando il pronto intervento dei propri tecnici. Non sono previste pertanto operazioni di ripristino presso l'abitazione degli utenti. Un vero e proprio guaio, soprattutto per chi, in questi momenti di lockdown, si è ritrovato a lavorare in smart-working ed a causa del disservizio si trova adesso bloccato. A quanto pare a subire gli effetti del guasto non sarebbe solo la linea internet. In alcuni casi sono stati infatti segnalati problemi alla vera e propria linea fissa, con difficoltà anche a contattare il numero 187. A mano a mano dei disservizi sono stati riscontrati anche a Reggio Calabria ed a Cagliari. Chi ha riscontrato il problema, parla di spie rosse che si sono accese nel modem alla voce connessione internet e telefonate. Ciò conferma il fatto che il guasto riguardi la rete telefonica Tim e non i dispositivi in dotazione agli utenti.