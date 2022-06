"Non hai finito i compiti". E la madre lega la figlia sotto il sole

Una bambina indiana di 5 anni è stata legata dalla madre e lasciata sul terrazzo di casa sotto il sole, con una temperatura di 42° C , come punizione per " non avere finito i compiti ". La vicenda, riportano i media locali e si sarebbe consumata nella zona di Khajuri Khas, a nord-est di Delhi, e la scena incriminata è stata anche ripreso da un cellulare, probabilmente di un vicino di casa della donna.

Nelle immagini realizzate con quel telefonino, pubblicate su internet mercoledì, si vede la piccola malcapitata stesa sul tetto incandescente, mentre si contorce e cerca di liberarsi dalla corda che le tiene legate mani e piedi. È stato l'intervento provvidenziale del nonno della piccola a salvarla da quel supplizio, durato circa dieci minuti sotto il sole. Dopo avere portato al sicuro la bambina, l'anziano ha allertato il resto della famiglia, con il marito della donna che è ovviamente andato su tutte le furie per il trattamento riservato alla piccola dalla donna.

Le indagini della polizia indiana hanno quindi accertato che la tortura ai danni della bambina sarebbe stata messa in atto dalla madre il 2 giugno. Successivamente, gli agenti hanno interrogato proprio la donna incriminata, che ha ammesso di avere trattato in quel modo la figlia per punirla per " non avere finito i compiti ". Gli inquirenti hanno subito aperto, ai danni della madre accusata, un fascicolo penale per maltrattamento di minore e per sevizie.

Mentre proseguono gli accertamenti forensi sull'accaduto, il tribunale del web, in seguito alla pubblicazione della clip della tortura inflitta alla bambina, ha già emesso la sua sentenza a carico della madre indagata, invocando punizioni esemplari per un genitore così crudele.